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國小校園學童墜樓亡 家長群組指：非校園霸凌

新北市三重區某國小發生學童校內墜樓身亡，家長群組轉傳相關訊息。（家長提供）

新北市三重區某國小發生學童校內墜樓身亡，家長群組轉傳相關訊息。（家長提供）

2024/09/03 11:18

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新北小六女生墜樓身亡 死因待釐清

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三重區某國小1名6年級女童昨天（2）日上午8點多從校內5樓墜樓身亡，事發原因待釐清。許多家長對此事不知情，直到今天上午收到Line群組通知，才知道校園發生墜樓事件，訊息內容指是學生個人意識，並非校園霸凌事件造成。

1名家長說，昨晚聽女兒說學校有6年級學生墜樓，但細節不清楚，據說因為上課時間找不到人，老師分頭去找，後來才知道發生意外，由於墜樓當時為下課時間，許多學生目睹這一幕，全都嚇壞了，傳出該生疑似不堪課業壓力，但相關訊息無法證實。

這名家長表示，今天上午家長群組有收到訊息通知，證實校內的確發生學童墜樓事件，且該生已往生，學校並非特意掩蓋事件，而是因為所有事情都在調查或釐清中，初步了解是該生個人意識的決定，並非校園霸凌事件造成，呼籲家長勿聽信不實訊息，學校將針對學生進行輔導。

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