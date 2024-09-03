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首頁　>　新北市

新北小六女生墜樓身亡 死因待釐清

2024/09/03 11:05

首次上稿 10:18
更新時間 11:05

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國小校園學童墜樓亡 家長群組指：非校園霸凌

〔記者羅國嘉／新北報導〕國小剛開學就傳出悲劇！新北市三重區某國小1名六年級女生昨（2）日上午8點多從校內5樓墜樓身亡，初步了解，該生事前無憂鬱徵兆，出門前也無和家人爭吵、在校也無被師長不當管教、同學霸凌，目前死因仍有待釐清。

新北市教育局表示，校方第一時間立即處理送醫急救並通知家屬，陪同家長處理後續事宜並協助了解事故原因，經調閱監視器後，目前初步排除外力介入，後續將由檢察官相驗死亡原因，同時已完成校安通報。

教育局指出，經向校方了解，該生為六年級學生，平常在學校學習正常，表現優異，與同儕相處無異常，非輔導個案，發生意外原因尚待釐清，教育局已責成校方積極配合警方調查，並提供家屬最大協助及相關諮詢。

教育局表示，目前除學校校長及行政教師團隊關心且陪同家長處理後續事宜外，教育局已責成學校啟動悲傷輔導，進行校園生命教育、入班安心輔導及小團體等措施安撫師生情緒。

教育局說，將持續督請各校持續精進生命教育等相關研習及宣導，並請各校加強相關防治處遇作為，將督導各校落實辦理。

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