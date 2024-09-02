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    首頁　>　新北市

    騙學生100元買臭酸紅豆餅！新北要查「三蘆阿嬤」了

    販賣臭酸紅豆餅的阿嬤常出沒三蘆地區，是當地人熟悉的傳奇人物，常讓許多學生上當受騙。（翻攝自臉書社團「我是蘆洲人」）

    販賣臭酸紅豆餅的阿嬤常出沒三蘆地區，是當地人熟悉的傳奇人物，常讓許多學生上當受騙。（翻攝自臉書社團「我是蘆洲人」）

    2024/09/02 07:10

    首次上稿 01:49
    更新時間 07:10

    〔記者陳奕劭／新北報導〕路上隨處可見許多老人家賣東西，但竟有不肖人士濫用別人的同情心。網友爆料，蘆洲有阿婆在學校附近搭訕她就讀國一的兒子，哄騙他買一個100元的紅豆餅，沒想到整顆臭酸，整個書包都臭掉，所幸孩子沒吃，但他受騙後心情低落。新北市衛生局將派員稽查，違者將裁處6萬以上、2億元以下罰鍰。

    臉書粉專「我是蘆洲人LoveLuzhou」轉貼網友的聊天截圖，一名媽媽透露，他就讀國中一年級的兒子在學校附近遇到阿婆搭訕，她裝可憐說「幫阿婆一下」，哄騙他用100元買下一個臭酸的紅豆餅，所幸兒子沒吃，但整個書包超級臭，正在清洗中，孩子被騙感到心情低落。

    媽媽也說，她一直知道蘆洲有這號人物，但沒想過阿婆會向孩子下手，沒跟孩子分享這個人是她的錯。

    貼文曝光後，網友們一眼認出阿婆真實身分，紛紛爆料，「三重蘆洲人應該都知道她」、「糟蹋孩子的愛心耶」、「在三重上班常遇到，沒消費她還會不開心」、「她在蘆洲的足跡至少十年（以上）」、「三蘆版水果阿嬤」、「她常跑來正義北路」。

    衛生局表示，根據《食品安全衛生管理法》，食品業者不得販售變質或腐敗的食品，將派員前往稽查，若查到販售變質腐敗食品，將依法處辦，違者可裁處6萬以上、2億元以下罰鍰。

    紅豆餅是平民美食，但網傳三蘆地區有阿婆，竟向學生販賣臭酸紅豆餅。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    紅豆餅是平民美食，但網傳三蘆地區有阿婆，竟向學生販賣臭酸紅豆餅。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    網友爆料，她的兒子遇到三蘆傳奇阿嬤，慘遭上當受騙感到自責。（翻攝自臉書社團「我是蘆洲人」）

    網友爆料，她的兒子遇到三蘆傳奇阿嬤，慘遭上當受騙感到自責。（翻攝自臉書社團「我是蘆洲人」）

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