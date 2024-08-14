今夏最恐怖之夜！淡水古蹟博物館推鬼月酉時夜遊紅毛城試膽

新北市淡水區的淡水古蹟博物館特別在農曆七月搭配特展《18「古」怪事》，推出限定版本的夜遊紅毛城活動。（記者羅國嘉攝）

2024/08/14 16:19

〔記者羅國嘉／新北報導〕今夏最恐怖之夜！新北市淡水區的淡水古蹟博物館特別在農曆七月搭配特展《18「古」怪事》，推出限定版本的夜遊紅毛城活動，夜遊活動名為「涼夏『古』事」，17日晚上6到8點舉行，結合特展的精選奇聞軼事，帶領參與者深入探索淡水埔頂山上的靈異傳說。

淡水古蹟博物館指出，活動當晚，除了由專人導覽特展內容，參加者更可親身體驗夜遊紅毛城及前清英國領事官邸，直擊目睹鬼火事件、辦公室半夜響鈴的祕密、地牢裡與蛇大戰處等，有如穿越時空回到事發現場。活動名額限30人，16日中午開放線上報名20位，17日當天下午5點30分開放現場報名10位，額滿為止。

淡古館長黃麗鈴說，《18「古」怪事》特展目前已超過134萬人次參觀，去年農曆7月推出可愛小鬼怪的IG濾鏡、符咒造型紋身貼紙、平安牛奶及壓壓驚點心等系列活動。今年則是來場「直球對決」的活動，在夜間開放大膽的民眾進入擁有近400年歷史的國定古蹟淡水紅毛城，透過民俗節慶的角度了解文化資產的多元面向。

此次《18「古」怪事》特展內容改編自調查研究、臺灣日日新報、與淡水稅關相關的《五十會》及《臺關》雜誌，還有口述歷史及鄉野傳說等史料，精選出18個事件，結合時下流行語彙及迷因元素，以輕鬆幽默的方式再現歷史，包含淡水稅關職員間的情勒新聞、捧西瓜游泳競賽、吃土的浪漫事、淡水街長默許的臺日混血祈雨法、滬尾礮臺擦搶走火、挑牛長相的評選大會、霧茫茫的海龍號落海戀人及動物開趴等故事。更多詳情可上淡水古蹟博物館官方網站及臉書粉絲專頁查詢。

參加者可親身體驗夜遊紅毛城及前清英國領事官邸。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法