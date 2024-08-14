新北綠竹筍鮮甜軟嫩 首屆全國評鑑包辦6冠王

八里農會李祥溪（右3）榮獲首屆全國優質安全綠竹筍評鑑「有機組」冠軍暨甜筍王。（記者賴筱桐攝）

2024/08/14 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕今年首屆全國優質安全綠竹筍評鑑，新北市農友分別獲得「有機組」、「產銷履歷組」及「溯源組」的全國冠軍及甜筍王，創下「6冠王」佳績。市長侯友宜今天在市政會議表揚農友，希望未來將綠竹筍推廣到全國各地。

農業局表示，全國優質安全綠竹筍評鑑共有9縣市、155位農友參賽，分成「有機組」、「產銷履歷組」及「溯源組」3組進行評比，最後由八里農會李祥溪榮獲「有機組」冠軍暨甜筍王、五股農會林仕相獲「產銷履歷組」冠軍、林口農會蔡永吉獲「產銷履歷組」甜筍王、三峽農會陳國隆獲「溯源組」冠軍、泰山農會唐德輔獲「溯源組」甜筍王。

李祥溪為八里第一批種植綠竹筍的農友，種植時間超過60年，經農會輔導以健康竹苗栽培，生產的綠竹筍口感軟嫩鮮甜，獲得顧客好評，市府也補助栽培所需的有機肥料、中耕機及灌溉設施，減輕農民投入成本，以機械取代人力。

林仕相從小隨父親林鍊學習種植綠竹筍，他說，綠竹筍的味道及品質受種植位置影響，家族傳承的筍園可以種出優質綠竹筍，清蒸後甜度高，帶有玉米香氣，平日參與產銷班與其他農友交流種植技術，並透過農會輔導通過產銷履歷，品質讓消費者安心。

陳國隆從小跟著父親在筍園工作，出社會後外出工作約20年，因不忍筍園廢棄，決定返鄉繼承，栽種過程常與鄰近筍農相互切磋栽植技術，並加入三峽區農會產銷班，參與各級競賽，在區級、市級比賽中嶄露頭角。

農業局表示，新北市是全國綠竹筍最大產區，年產量達1萬2000多公噸，其中以三峽、五股及八里等區產量最高，由於地理位置及氣候不同，各區種植具有特色的綠竹筍，目前為盛產期，鼓勵民眾品嚐。

八里農會李祥溪為八里第一批種植綠竹筍的農友，種植時間超過60年。（記者賴筱桐攝）

五股農會林仕相（右3）首屆全國優質安全綠竹筍評鑑獲「產銷履歷組」冠軍。（記者賴筱桐攝）

泰山農會唐德輔（右3）獲首屆全國優質安全綠竹筍評鑑「溯源組」甜筍王。（記者賴筱桐攝）

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