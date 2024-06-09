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土城斬龍山遺址規劃公園不夠 議員江怡臻籲參考十三行蓋小型博物館

土城區的斬龍山遺址文化公園。（記者董冠怡攝）

土城區的斬龍山遺址文化公園。（記者董冠怡攝）

2024/06/09 17:09

〔記者董冠怡／新北報導〕土城區的斬龍山遺址，1955年被發現並列為重要遺址，鄰近捷運土城站、土城醫院對面，目前為文化公園，也是炎熱時節的戲水勝地。市議員江怡臻表示，既然遺址可以打造成公園，能否參考八里區的十三行博物館，建立小型博物館，或是騰出空間保存、展示，讓更多市民認識斬龍山的歷史文化。市長侯友宜回應，展示與保存應該並進，能否建置博物館須請專業人士評估。

江怡臻指出，斬龍山是市定考古遺址，距今約兩千餘年前，遺物多集中出土於地表下約20-50公分的範圍，遺址目前僅規劃成綠地公園使用，市府有無可能進一步研究，評估如何在不違法的情況下，進行最小程度開發，卻不干擾地下文化城，又能展示古物，否則只以現況呈現，真的有點可惜。

斬龍山遺址的石器，以農耕、漁獵等生活用具為主，例如用來鋤地或伐木的打製斧鋤形器、狩獵用的箭鏃、綁在漁網上的兩縊型網墜、製作石器的石錘及砥石，以及圓山文化的有肩斧鋤形器等。

侯友宜認為，展示與保存應該並進，讓市民看見斬龍山遺址的真實面貌、了解它的可貴之處，能否建置博物館，以及量體大小等問題，要先尋求專業建議，可請市府文化局評估是否合適。

文化局長張䕒育說，十三行博物館是蓋在考古遺址旁邊，但斬龍山遺址文化公園全區都是考古遺址範圍，上方公園設施只能地表設置，不下挖擾動考古遺址，並按「文化資產保存法」第48條及「考古遺址監管保護辦法」規定保護。因此，如果要再開發，除了考慮有無違規疑慮，也須和相關考古專家學者深入探究。

文化局補充，將以開放式環境場域取代興建場館，以考古營、環境教學或走讀等方式，提高大眾親近考古遺址，配合遺址公園休憩特色，製作實境解謎遊戲；每年全國古蹟日也會持續規劃辦理實體教育推廣活動，另，園區人文廣場也開放為北北基地區街頭藝人展演場地，提供申請表演。

八里區的十三行博物館外觀。（記者董冠怡攝）

八里區的十三行博物館外觀。（記者董冠怡攝）

從十三行博物館的「鯨背沙丘」眺望。（記者董冠怡攝）

從十三行博物館的「鯨背沙丘」眺望。（記者董冠怡攝）

斬龍山公園溜滑梯前水舞秀，大小朋友玩得不亦樂乎。（記者董冠怡攝）

斬龍山公園溜滑梯前水舞秀，大小朋友玩得不亦樂乎。（記者董冠怡攝）

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