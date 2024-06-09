FRC機器人英語簡報競賽登場 新北攜手AMD贊助近200萬

新北市教育局與全球晶片大廠AMD（超微）首次合作，今天辦理「2024 FIRST Robotics Competition機器人隊伍英語簡報競賽」。（教育局提供）

2024/06/09 13:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕AI浪潮襲捲！新北市教育局與全球晶片大廠AMD（超微）首次合作，今天辦理「2024 FIRST Robotics Competition機器人隊伍英語簡報競賽」，邀請雙北及台中、嘉義及高雄17所高中職學校、共210位師生參與，透過研習課程及競賽，學習人工智慧、雲端運算的基礎概念，並應用在FRC機器人製作。

本次競賽邀請AMD工程師與專業人士參與，激發學生對科學與科技的興趣，提供實際演練機會，提高學生的電腦技能及運用各式軟體的熟悉度；透過英語簡報競賽，培養學生勇於表達想法、批判性思考及增進英文溝通能力，培育世界頂尖人才。

教育局表示，與AMD首度合作辦理FIRST英文簡報競賽，參賽師生將相關知識應用在FRC機器人製作，透過英語簡報分享理念，提升國際視野；AMD為推廣FRC機器人競賽，捐贈科技設備、經費及提供師資資源，贊助市值近200萬元。

AMD全球副總裁暨台灣區總經理陳民皓表示，FRC競賽不僅是頂尖的國際機器人賽事，更是激發年輕人創新思維和團隊精神的平台，學生的創意和熱情將塑造未來的世界，AMD將致力於推動教育和科技發展，為學生提供更多支持和資源。

安康高中學生連品翰說，參加比賽可以檢視並規劃團隊未來如何推廣STEM機器人教育，還能精進英文簡報能力，是求學生涯難得的經驗。

南山高中學生翁妤婕說，感謝AMD給予資源及舞台，讓每個團隊都能展現特色，留下難忘回憶。

AMD台灣區總經理陳民皓（左2）、新北市教育局張局長（右3）與安康高中、南山高中學生代表合影。（教育局提供）

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