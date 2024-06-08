「土地公」猛搖鈴、拿到100塊就溜 詭異行徑讓店家傻眼

店家拍下這名身著土地公神偶男子的詭異身影。（記者徐聖倫翻攝）

2024/06/08 15:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕1名男子昨晚間趁著新北市新莊區地藏庵遶境活動剛結束，身著「土地公」神偶在新莊區某飲料店前駐足，並不停搖動手上的鈴鐺，店家問話也遲遲不回，直到店家給了100元，這名「土地公」抓了錢就溜，讓店家感到詭異且傻眼。

據悉，該飲料店位於新莊區民樂街，由於遶境活動剛結束，昨晚間這位「土地公」剛出現在店家前時，店家並未多想。但土地公猛搖鈴又不回話，店家覺得非常怪異，但想起遶境活動時有「捐糖果保平安」的活動，店家於是狐疑地掏了100元給土地公。

豈料土地公抓了錢就跑，店家除了傻眼，還聯想到電影「國定殺戮日」，人們穿著玩偶服或戴著各式古怪面具作惡，現在想來都覺得詭異。

警方表示，雖未接獲民眾報案，但影片傳出後有即刻派員前往了解，店家表示不願對土地公提告。

警方說，該男子行為已觸犯「社會秩序維護法」第 82條1項1款之規定，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，可處3日以下拘留或新台幣12000元以下罰鍰。警方表示將會加強周邊巡邏以免意外發生，也呼籲民眾切勿以身試法，若遇怪異狀況可第一時間撥打110求援。

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