端午前新北抽查禮盒有無過度包裝 200件全合格

新北市環保局稽查端午禮盒是否有過度包裝情形。（新北市環保局提供）

2024/06/07 10:42

〔記者翁聿煌／新北報導〕端午將至，節日禮盒琳瑯滿目，為減少一次性包材的使用，新北市環保局在端午連假前至轄內各大百貨商場及量販店隨機抽查200件禮盒商品是否有過度包裝情形，抽查結果全數符合規定，環保局也提醒民眾，選購禮盒時應掌握「一多三少」原則─即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，在佳節送禮的同時也不忘保護環境。

環保局表示，依據資源回收再利用法第13條、第14條及前行政院環境保護署公告「限制產品過度包裝」法規，管制糕餅禮盒、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類產品禮盒，其包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒之包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒應在3層以下。

這次端午節檔期環保局抽查各大賣場的禮盒項目包括冰粽、芋頭酥、餅乾等加工食品類、糕餅類及酒類禮盒共200件，稽查結果全數符合規定，提醒業者在禮盒產品推出前，務必審慎檢視產品包裝，並建議自主定期抽驗，環保局將在各重要節慶前夕加強稽查，若有違反規定者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰，若經通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，得按日連續處罰。

環保局為避免產生不必要的垃圾、增加環境負擔，除持續稽查促使業者使用單一材質設計包裝並落實源頭減量外，也呼籲民眾，不論是在實體店面或網路選購禮盒，都要落實「一多三少」原則，或選擇循環包裝、原箱出貨之禮盒，守護環境、心意也不減。

禮盒過度包裝將罰3至15萬元，新北端午前抽查200件全合格。（新北市環保局提供）

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