公八公園地下停車場經費暴增到6億多 新北市府允諾年底有進度推動

蘇泓欽詢問經費6億多元的公八公園地下停車場今年是否會有具體進度，侯友宜、鍾鳴時表示，今年底會有進度推動。圖為鶯歌公八公園平面停車場。（新北市交通局提供）

2024/06/05 13:30

〔記者黃子暘／新北報導〕新北捷運三峽鶯歌線即將於明年完工通車，市議員蘇泓欽指出，三鶯線國華站周邊停車位不足，地方希望闢建公八公園地下停車場，市府在疫情前評估建設經費3億6千萬元，未料受疫情、戰爭衝擊，經費暴增到6億多元，市府盼前瞻補助，也說預計下半年統包工程將公告招標，是否能如實進展？市長侯友宜表示，發包歸發包、申請歸申請，該做的要做；交通局長鍾鳴時說，今年底此案會有進度推動，中央補助會持續爭取。

蘇泓欽表示，公八公園地下停車場建設經費從3億6千萬元暴增至6億多元，市府起初矢言中央不補助也要來做，面對如今龐大經費，交通局說一定要中央補助才能負擔；今年2月，交通局告知他預計下半年統包工程將上網招標，並持續爭取挹注工程經費，他想了解，市府是否未爭取到補助仍會推動進度，或是要等補助才有下一步？

侯友宜說，有前瞻補助最佳，目前進度是招標歸招標、申請經費補助歸申請，當然希望中央前瞻補助減輕地方財政困難，但該做的要做，不能等，也希望議員支持《財政收支劃分法》修法。

蘇泓欽進一步呼籲交通局，將公八公園地下停車場的前瞻補助優先度提高。鍾鳴時表示，此案3月、5月都沒有爭取到前瞻補助支持，交通局會持續爭取，今年度會有進度推動，盼明年度全面性推動，重大工程交通局持續努力推進。

此外，蘇泓欽也關心YouBike微笑單車優惠方案，詢問市府是否可能在「YouBike 1.0」10月完全退場後，考慮跟進北市前半小時免費騎車？侯友宜、鍾鳴時說，依照台北市實施經驗，政策剛實施會增加3成運量，車輛數若不夠，就無法因應尖峰時刻調度，新北市現正在汰換新舊系統的過程，待系統更新完畢，會針對議員建議重新思考。

蘇泓欽進一步詢問捷運萬大線工程進度，質疑工程拆分好幾段招標，位在中間的土城段CQ880B還沒標出去，就算其他路段完工全線也無法通車。

捷運工程局長李政安表示，CQ880B流標後已完成檢討，會再提高預算，修正計畫已經在3日由交通部委員會審查通過，市府將資料修整好後會再報行政院核定，至於招標部分則採保留決標方式，會採雙軌並行方式進行，在等待修正計畫通過的期間，市府會先來招標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法