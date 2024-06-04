新北抽驗端午應景食品 111件全數過關

新北市衛生局至傳統市場抽驗乾香菇（新北市衛生局提供）

2024/06/04 13:49

〔記者陳奕劭／新北報導〕端午節即將到來，新北市衛生局抽驗粽子、鹼粽、醬料，與菜脯、豬肉、乾香菇、鹹蛋黃、糯米等常用食材餡料，共抽驗111件產品，檢驗食品中微生物衛生標準、硼酸、蘇丹色素、防腐劑、漂白劑、乙型受體素、動物用藥及農藥殘留等項目，檢驗結果均符合規定。即日起各區衛生所免費發放可取代硼砂的合法添加物「三偏磷酸鈉」，供民眾製作鹼粽。

衛生局副局長林美娜表示，因應今年食安頻傳，衛生局加強抽驗肉品檢驗乙型受體素、鹹蛋黃檢驗蘇丹色素與近年高風險食品「鹼粽」檢驗硼酸，全數符合規定。提醒食品業者勿使用未經中央主管機關許可的添加物，違者將移送檢調，可處7年以下有期徒刑，併科8000萬元以下罰金。

衛生局食品藥物管理科長楊舒秦提醒，民眾應優先選購來源明確的食材，並且有完整包裝為佳，若產品有異味、外觀過於鮮艷或過白等不自然色澤應避免購買，烹調前可以清水反覆沖洗去除髒污、多餘的食品添加物。她呼籲業者，各項食材應避免長時間放置在室溫環境，食材確實放置在冷藏溫度7℃以下或冷凍溫度-18℃以下保存，確保符合衛生安全。

為讓讓民眾製作安心鹼粽，新北市衛生局即日起免費發放合法食品添加物「三偏磷酸鈉」取代硼砂，適當可增添鹼粽的韌性、保水性及保存性，民眾周一至周五可至各區衛生所領取，每人限領1包，贈完為止。

新北市衛生局至食品行抽驗鹹蛋黃 。（新北市衛生局提供）

新北市衛生局至餐飲業抽驗粽子，（新北市衛生局提供）

新北市衛生局至雜糧行抽驗菜脯。（新北市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法