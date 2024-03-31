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台北大學吉野櫻百花齊放 熱氣球升空俯瞰美景

民眾搭乘熱氣球。（台北大學提供）

民眾搭乘熱氣球。（台北大學提供）

2024/03/31 19:06

首次上稿 16:00
更新時間 19:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕台北大學舉辦第一屆「臺北大學櫻花祭」，透過校友總會、企管系EMBA第七屆聯誼會穿針引線，當天吸引大批民眾賞吉野櫻、逛園遊會，更可搭乘熱氣球俯瞰校景，沒多久就額滿，雖然天公耽誤數次，但熱氣球最終成功升空，民眾們對「居高臨下」的視角也感到驚奇萬分。

台北大學校友總會榮譽理事長張平沼捐贈千餘株日本吉野櫻，希望打造台北大學成為賞櫻景點，校友總會理事長林錫埼結合企管系EMBA第七屆聯誼會籌辦的校內園遊會，共同促成「台北大學櫻花祭」，當天吸引許多民眾、師生、校友賞櫻花、逛園遊會，攤位人潮滿滿，親子們結伴野餐。

林錫埼說，台北大學每年有很多民眾賞花、攝影和野餐，正適合舉辦賞櫻活動，活動構想一出，立刻有許多校友們熱心贊助經費，他也出資邀請貴賓、校友和民眾免費搭乘熱氣球，一開放報名便立刻爆滿，雖然天公不作美，熱氣球數次無法順利升空，所幸最終仍成功升起。

台北大學校長李承嘉表示，台北大學每年舉辦的「北大管樂節」、「玩具節」、「耶誕點燈」，以及海山學研究中心的「三峽綠茶季」，已成在地盛事，今年首度舉辦的櫻花祭也成功吸睛，這些活動都與在地結合，和社區共存共榮，彰顯北大實踐社會責任的具體成果。

台北大學園遊會人潮滿滿。（記者陳奕劭攝）

台北大學園遊會人潮滿滿。（記者陳奕劭攝）

親子們在北大校園野餐。（記者陳奕劭攝）

親子們在北大校園野餐。（記者陳奕劭攝）

台北大學吸引賞櫻和野餐人潮。（記者陳奕劭攝）

台北大學吸引賞櫻和野餐人潮。（記者陳奕劭攝）

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