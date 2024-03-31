新北環保小局長當一日清潔隊長 觀摩AI資源回收

小局長們在新北市資源循環教育基地了解AI手臂如何進行回收物分選。（新北市環保局提供）

2024/03/31 11:15

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市「環保小局長」昨（30日）擔任「一日清潔隊長」，小局長們體驗了「黃金資收站實作」、「清潔整頓總動員」及「AI資收分選場巡禮」，實際參與資源回收工作，了解回收物處理再利用的流程，認識日常生活源頭減量的重要性。

環保局表示，新北市「環保小局長」擔任「一日清潔隊長」，「黃金資收站實作」課程帶領小局長前往三重區順德里參與黃金資收站，進行里內低碳環境的導覽，也安排小局長們手作植栽DIY，加入黑水虻有機肥料。「清潔整頓總動員」讓小局長們認識了許多不為人知的工作項目，更進行「清溝體驗」，讓小局長們實際體驗清淤作業的辛苦。

在「AI資收分選場巡禮」課程中，小局長們來到位於五股夏綠地的新北市資源循環教育基地，實地觀察AI智慧分選手臂分選資源回收物，並透過桌遊學習，加深對源頭減量、循環經濟等觀念的認識。

環保局專門委員郭淑萍表示，本次小局長課程「一日清潔隊長」課程從黃金資收站、清潔隊工作場域，到將新興AI科技運用於回收細分選的新北市資源循環教育基地，帶領小局長們深入了解資源回收物從分類、處理到再利用的流程，期待每位小局長經過一整日的課程，在日常生活中認識源頭減量的重要性，並將所學分享給身邊的同學及家人。

小局長們利用黑水虻廚餘肥料製作盆栽。（新北市環保局提供）

小局長們進行清溝體驗。（新北市環保局提供）

清潔隊員向小局長們展示垃圾車。（新北市環保局提供）

小局長在黃金資收站學習分類。（新北市環保局提供）

新北市第十一屆環保小局長30日完成「一日清潔隊長」課程。（新北市環保局提供）

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