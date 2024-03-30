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新北童樂節大都會公園揭幕 學童憑卡4/4-4/7免費搭雙北捷運

新北童樂節開幕活動，侯友宜（第二排著白衣者）宣布市府送給新北兒童三項好禮，另外加碼提供兒童節期間的捷運優惠。（記者黃子暘攝）

新北童樂節開幕活動，侯友宜（第二排著白衣者）宣布市府送給新北兒童三項好禮，另外加碼提供兒童節期間的捷運優惠。（記者黃子暘攝）

2024/03/30 20:14

〔記者黃子暘／新北報導〕「新北童樂節」系列活動今（30）日在三重區新北大都會公園揭開序幕，今年活動以「揪你童在一起」為主題，新北市長侯友宜赴現場同樂，也宣布要送給小朋友「共融運動」、「藝術饗宴」、「休閒育樂」三份禮物。另4月4日至7日連假期間，市府再送加碼好禮，持新北兒童卡的小朋友可享不限次數免費搭乘雙北捷運和淡海、安坑輕軌優惠。

侯友宜表示，市府希望透過這3份禮物，讓親子「童樂」一整年，新北童樂節規劃多項系列活動，自4月起陸續登場，包括4月20日都市農園創意市集、新北閱讀節活動、4月27日萬人親子野餐日等休閒活動，4月底還有新北市螢火蟲季，有13所學校辦理賞螢行程。

侯友宜指出，新北有196座共融公園，還有18處國民運動中心持續辦理各項兒童體驗，新北童樂節也有15項體育活動，包含6月起的幼兒田徑聯賽、7月棒球親子聯賽，可讓親子共享體育樂趣；藝文活動方面，文化局規劃8場藝術巡演和40場藝文體驗，各博物館及藝文館舍也有精彩活動，培養孩子的美感及人文素養。

活動現場，小選手們在擲標槍、單手肩上擲準、垂直跳躍摘水果和弓箭體驗、田徑等項目大展身手；晚間由紙風車劇團帶來唐吉軻德冒險故事，酷炫的風車煙火、黑光劇讓1千多對親子驚呼連連、笑聲不斷。

教育局表示，新北市各校讓小朋友挑選兒童節禮物，興南國小高年級選擇飛盤、龍埔國小全校小朋友則選擇客製化卡通印章和姓名貼，讓禮物別具意義，各校也籌辦多元且童樂節特色活動，如淨灘、賞螢等，兼顧生命教育；新北童樂節系列活動部分需事前報名，資訊已公告在「新北童樂節」粉專，提醒有意參加者留意。

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