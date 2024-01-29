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永和行動治理座談會 侯友宜：傾聽第一線心聲

新北市長侯友宜致詞。（記者董冠怡攝）

新北市長侯友宜致詞。（記者董冠怡攝）

2024/01/29 16:22

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市永和區今天舉辦行動治理座談會，市長侯友宜、市府局處首長、市議員與里長們出席與會。侯友宜表示，今年首場從永和出發，大小事都很重要，要傾聽人民的心聲，也讓里長了解未來地區發展。

侯友宜說，新北市從2019年開始行動治理模式，今年首場從永和出發，傾聽第一線人民的聲音，不論大小事都很重要，尤其里長反應得更貼切直接，點出問題所在，而且局處首長都在，面對面立即解決問題，尚待解決項目則列管追蹤，並藉這個機會，讓里長了解未來地區發展，像是都市規劃與交通路網。

侯友宜指出，從2019至2023年，永和區里長共提出91案，已解列82案 。其中，永利市場（原美麗華戲院）、成功市場（原福和戲院）劃設更新地區，更公告民有市場活化專案，大幅鬆綁法令、降低門檻，大陳公辦都更第2單元已完成，單元3也於去年核定實施，還有永平國小地下停車場闢設，也已辦理工程施工說明會，預定2026年完工。

針對電纜電桿地下化、污水接管共通性問題，侯也指示各局處，能處理的儘速改善完成，無法處理的與里長及相關局處溝通協調說明清楚。

市府民政局長林耀長表示，行動治理啟動至今已辦理200場座談會，里長們總共反映3234案，已經解決2780案，解列率85.97%。

林耀長說，後續行動治理場次依序為1月31日林口區、2月1日泰山區、2月2日淡水區及2月5日五股區，其餘各區已請各公所蒐集彙整地方建議提案，另待排定期程。

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