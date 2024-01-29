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歷經28年！ 淡北道路週五開工 預計2029年通車紓解台2線塞車

歷經28年推動的淡北道路，將於2月2日舉行開工典禮。（記者賴筱桐攝）

歷經28年推動的淡北道路，將於2月2日舉行開工典禮。（記者賴筱桐攝）

2024/01/29 15:52

〔記者賴筱桐／新北報導〕被稱為「北海岸救命道路」的淡水河北側沿河平面道路工程（簡稱淡北道路），從計畫提出至今已推動超過28年，歷經許多波折，工程終於在去年決標，新北市政府將於2月2日舉辦開工典禮，全長5.45公里，包含高架、平面與地下路段，工期5年半，預計2029年通車，完工後可分流約6成車輛，解決台2線交通壅塞困境，預估節省一半以上通勤時間。

工務局副局長馮兆麟指出，目前台2線竹圍路段交通壅塞，救災、救難無法及時，1996年前交通部公路總局提出「淡水河北側沿河快速道路」，環評大會認定不應開發，直到2007年前台北縣政府推動「淡水河北側沿河平面道路」，歷經環境影響評估、工程設計審查、經費籌措、物價上漲導致流標等挑戰，終於在2023年7月工程決標，今年1月17日行政院核定修正計畫，總經費103.4億元，中央補助59.02億元，市府負擔44.38億元。

新建工程處處長王益翔表示，淡北道路全長5.45公里，規劃雙向共4個車道，北端起點為淡水台2線淡金路、中正東路，南端終點為北投大度路，橫跨銜接雙北市，以分流原則增設路廊，有效提升道路容量與運輸效能，並規劃搭配人本環境改造、大眾運輸導向及智慧交通管理等策略，提升區域交通服務效能，並促進城際間平衡發展。

新工處總工程司陳世杰表示，淡北道路主要工項包含淡金路高架橋、中正東路地下箱涵、自行車道、親水通道、樹梅坑溪橋、主線高架橋、大度路與中央北路地下箱涵、大度路與立德路跨越橋等，預計可分流往返北海岸與北投地區63%的通過性車流，有效紓解台2線竹圍路段的交通瓶頸，提升淡水聯外交通便利性，預計2029年開放通車。

淡北道路路線規劃圖。（記者賴筱桐翻攝）

淡北道路路線規劃圖。（記者賴筱桐翻攝）

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