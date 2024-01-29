進香回程酒駕自撞國道護欄 車全毀還被罰3萬直呼「不敢了」

田男（右）獲悉書記官登門執行後，隨即至新北分署向書記官（左）說明案情，並繳清罰鍰。（新北分署提供）

2024/01/29 15:44

〔記者王定傳／新北報導〕行政執行署新北分署強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件，其中1名田姓男子，因前往雲林縣進香，回程時酒駕，於高速公路自撞護欄，遭罰3萬元，其中2萬8400元移送新北分署執行，書記官上週分別至田男開設的公司及住家現場催繳，雖未遇到田男，但留下到場報到通知單，田男獲悉後，於隔日立即到場繳清罰鍰，並表示：「以後不敢了」。

新北分署指出，30歲的田男去年2月27日清晨6時許，駕駛自用小客車，在國道1號北上彰化路段，因酒駕肇事致人受傷，移由彰化監理站裁處3萬元罰鍰，另吊扣駕照48個月，並應參加道路交通安全講習。

田男僅自繳1600元，餘欠2萬8400元，於去年12間移送新北分署執行，因田男名下僅有1台2019年份的汽車可供執行，書記官因此在今年1月22日分別至田男開設的公司及住家現場催繳，同時尋找車輛所在，準備等田男不願繳納時查封，但都未遇田男，書記官將到場報到通知單分別交給公司在場人及貼於其住家門首，通知田男自行到場報到。

新北分署指出，田男獲知後隨即於1月23日親至新北分署向書記官說明案情；他表示，當時是開車至雲林縣進香，當晚喝了一、二瓶啤酒，因擔心酒駕出事，所以休息了2、3個小時才開車上國道返家，不知是太過疲累，還是酒精起作用，竟然開到睡著，自撞護欄，車輛因受損嚴重而報廢，當時實不該心存僥倖，酒駕上路，不僅造成車輛全損，還吃上罰單，並被吊扣駕照4年，現只能騎機車上班，非常不便，悔不當初，以後不敢再酒駕了。

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