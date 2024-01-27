潭底溝遭染藍 新北環保局揪出亂倒油漆業者

環保局循線稽查，發現業者將粉刷外牆的油漆倒入水溝。（新北市環保局提供）

2024/01/27 10:03

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局稽查人員26日下午巡查時，發現新莊區潭底溝支流水色呈現藍色，立即展開追查，並迅速查獲為位於上游樹林區的順成電機公司於外牆粉刷時不慎將藍色油漆排入水溝，致藍色廢水沿溝渠流入潭底溝支流，環保局責令其負起清理及圍堵責任，並將依違反水污染防治法規定予以告發，最重可處以300萬元罰鍰。

環保局表示，潭底溝係塔寮坑溪流域上游，已列為市府重點整治目標，並納入跨局處流域治理平台列管，環保局26日下午2點主動巡查時，發現潭底溝支流遭不明原因染成藍色，並有漆料漂浮，稽查員研判應是遭倒入油漆，立即沿水路往上游追查，結果發現上游順成電機公司廠外水溝蓋上有藍色油漆殘留，該公司人員坦言上午確實有進行外牆粉刷作業，疑似因員工在漆料調合過程中，不慎將油漆打翻流入水溝，又未立即清理，導致漆料沿溝渠流入潭底溝支流。

環保局說明，這股高濃度藍色廢水若持續大量流入河川，將造成水質溶氧下降及色度增加，對魚體及生態也會有不良影響，為防止污染擴大，環保局已責令順成公司負起清理責任，除調度砂包防堵染料繼續流入水體，同時令其立即派員清除地面及溝渠中的藍色廢水，後續並將依法告發處分。

環保局提醒，廢油漆應使用廢布或廢紙吸附，再使用專用垃圾袋盛裝後交付垃圾車，切勿直接排放至河川，以免造成環境污染及生態浩劫。

新北市環保局責令業者清理油漆，將環境復原。（新北市環保局提供）

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