新北議會藍營連署 籲市府建請中央研擬低溫假標準

新北市議會國民黨團副書記長江怡臻昨日在大會上表示，黨團內正在發起連署，希望市府建請中央研擬低溫假的放假標準。（資料照，記者黃子暘攝）

2024/01/24 13:14

〔記者黃子暘／新北報導〕寒流發威下，新北市烏來等地昨（23）日出現降雪，新北市議會國民黨團昨日表示，黨團內發起「低溫假」連署，希望市府教育局向中央建請研擬低溫假放假標準，不過國民黨議員陳明義對此持反對意見，認為此議題是媒體發起，中央若要立定標準，他當然尊重，但新北不應起頭。

國民黨副書記長江怡臻在大會上表示，颱風假有其放假標準，低溫假則無，中央雖授權地方首長依據「天然災害停止上班及上課作業辦法」決定是否放假，但在氣候變遷與極端氣候下，中央也應該對低溫假標準有一定的態度，否則孩子學校放假，可能讓家長難以即時安排照顧；有鑑於此，黨團內正發起低溫假相關連署，希望市府建請中央研議低溫假放假標準。

陳明義表達反對立場，也表示自己沒有簽這份連署。他說，低溫要放假，高溫是否要放？若下雪就要放假，日本、南韓可能都不用上課了，重點是要讓孩子了解要隨溫度調整穿著，而非冷了就不出門，此議題是媒體發起，六都卻要比較搶頭香，不應該是用利多換當選，他不贊同新北主動發起，但若中央有意擬定統一標準，他當然尊重。

至於烏來區是否已有學校放低溫假？教育局長張明文指出，目前為國中小寒假期間，至於幼兒園仍照常收托學生，以服務家長的托幼需求，目前烏來尚無幼兒園放低溫假，園內都有避寒設備，若家長擔心孩子受寒或有其他考量，亦可選擇讓孩子留在家中自行照看。

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