三峽護膚店被控詐逾4千萬 百餘名受害者：救救我們！

受害者舉牌「百姓難過年、要求履約保證」。（記者董冠怡攝）

2024/01/23 13:08

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市三峽區一間提供美容、美甲與身體按摩的護膚店，近日驚傳100多名顧客被詐騙，估計金額累計超過4千萬元，而且持續增加中。多名受害者今天在市議員林國春、林金結陪同下，召開記者會，質疑店家惡意倒閉、假分期真貸款及融資公司助紂為虐，呼籲速將項姓負責人繩之以法，要求政府補破網，「懇請救救我們！」

林國春、林金結、中埔里長翁聖濰、消保官鍾佳儒、律師黃世緯、三峽分局偵查隊副隊長謝銘鴻與30多名受害者今天在新北市議會共同召開「投資詐騙層出不窮、護膚消費變貸款人頭」記者會。

林金結說明，這起詐欺案件可分5種類型，第1種是完全不曉得自己「被貸款」，直至收到支付命令才後知後覺；第2種涉及投資詐術，以合夥開設新分店為由，誆騙受害人辦理貸款，金額從50萬至800萬元不等；第3種為貸款購課分期付款，卻塞入不同文件，讓受害人簽下信貸文件；第4種是貸款購課分期付款，卻一次都還沒使用過，金額達數萬至十多萬元；第5種則以現金預繳課程，卻無履約保證、銀行監察機制，讓傳統詐騙手法一再得逞。

林金結表示，目前共有150多人受害，近30人難以舉證、120多人提出受害證據，遭詐金額累計4千多萬元，其中尚未計入以現金購課，卻一次都沒有或僅消費若干課程者。

林國春指出，遭詐金額來源為私人現金與金融機構貸款款項，牽涉的金融機構不乏知名銀行、租賃公司、數位資融、手機貸款、當鋪等管道，並強調受害人的貸款如果來自當鋪，那就是違反相關規定，「沒有物件交予當鋪就獲得貸款，那是不對的！」建議要對違規、違法放貸的金融機構提出詐騙共犯的報案行動，組織自救會爭取自身權益。

市議員林國春（右）、林金結（左）陪同受害者開記者會，並批案件牽連多人，不只是單純消費糾紛，而是有系統詐騙。（記者董冠怡攝）

律師黃世瑋（右一）發言，右二為消保官鍾佳儒。（記者董冠怡攝）

中埔里長翁聖濰。（記者董冠怡攝）

三峽分局偵查隊副隊長謝銘鴻發言。（記者董冠怡攝）

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