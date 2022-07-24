議員下跪向侯友宜表達感謝 林佳龍：引以為戒 避免外界誤會錢從…

林佳龍表示，議員用下跪表達感謝，身為官員也要自我反省一下。（記者周湘芸攝）

2022/07/24 12:19

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市長侯友宜昨天參加新埔國小校舍整建啟用，藍營議員周勝考以單膝下跪，表達對侯友宜提升教學環境的感謝。民進黨新北市長參選人林佳龍今表示，議員用下跪表達感謝，身為官員也要自我反省一下，同時也要避免讓外界誤會這些重大建設好像是從市長口袋拿出來的錢。

林佳龍指出，民主社會向政府官員下跪很罕見，特別是議員率里長，這些都是民意代表，議員應該監督市府，怎麼會失態到下跪？很多地方建設是政府應該做的，現在卻變成要千拜託萬拜託，做好後還用下跪這麼激動的方式來表達感謝，身為官員也要自我反省一下。

林佳龍表示，新埔國小校舍改建有5成預算都是中央政府補助，包括老舊校舍跟停車場，有一部份還來自交通部，如果政府有補助預算，民意代表就這麼激動下跪，那以後大家都會很緊張。感恩的心要有，但不要用這種過於違反民主時代的方式。

林佳龍表示，民主時代的精神就是，政府的存在是民有、民治、民享，為人民服務，不要去攬功，讓議員覺得是某個人恩賜，這些都是人民的納稅錢，經過政府編列、議會審查通過，不要有錯誤示範，大家也要引以為戒，避免讓外界誤會這些重大建設好像是從市長口袋拿出來的錢。

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