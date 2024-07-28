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確定了！ 淡水漁人碼頭煙火秀「這2天」登場 加碼無人機表演

新北淡水漁人碼頭煙火秀將於8月11日與9月8日兩天施放10分鐘主題煙火秀，並加碼10分鐘無人機燈光秀；圖為去年淡水漁人碼頭煙火秀。（資料照）

新北淡水漁人碼頭煙火秀將於8月11日與9月8日兩天施放10分鐘主題煙火秀，並加碼10分鐘無人機燈光秀；圖為去年淡水漁人碼頭煙火秀。（資料照）

2024/07/28 16:29

〔記者羅國嘉／新北報導〕每年暑假必看的新北「淡水漁人碼頭煙火秀」日期確定了！今年將於8月11日與9月8日兩天施放10分鐘主題煙火秀，並加碼10分鐘無人機燈光秀，但煙火秀施放時間尚未公布；另外，8月11日至9月8日期間，漁業及漁港事業管理處也會安排5場水舞燈光秀，假日還有胖卡、文創市集及表演節目。

淡水漁人碼頭煙火秀於2020舉辦，至今已有4年，於每年的暑假期間都會在漁人碼頭辦理煙火活動，不僅提升周邊營業商機，也打造港區仲夏繽紛且浪漫的氛圍，吸引民眾前來欣賞，讓民眾在夏季嗨玩漁港。

漁業處表示，今年仲夏繽紛樂系列活動將在淡水漁人碼頭舉行，活動規劃為期1個月，從8月9日至9月8日，內容包含水舞、煙火及無人機。活動期間每日晚間7點至9點，安排5場水舞秀，每30分鐘展演1場，每場5分鐘，每日首末兩場水舞展演，更結合情人橋雷射燈光秀一起展演。

此外，於開幕日8月11日、閉幕9月8日當日舉辦10分鐘無人機燈光秀及10分鐘主題煙火秀，另於逢假日也會導入胖卡、文創市集及表演節目，營造港區歡樂氛圍，屆時可攜家帶眷前來賞煙火、水舞、嚐美食，度過熱鬧的淡水之旅。相關活動民眾可多關注臉書粉專《新北漁樂快爆》掌握最新資訊。

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