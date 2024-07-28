暑假不知要去哪？ 新北7處農村再生社區推觀光導覽DIY

紫東社區水苔球DIY體驗。（新北農業局提供）

2024/07/28 15:06

〔記者董冠怡／新北報導〕正值暑假期間，新北市石碇烏塗、平溪紫東與龍安、石門嵩山、三芝三和、淡水忠寮與樹興7個農村再生（簡稱農再）社區推出觀光導覽、手作體驗、食農教育等系列活動，適合親子同行。

石碇區景觀資源豐富及具生物多樣性，森林覆蓋率達八成五，烏塗社區祭出兩種步道遊程，其一為「烏塗親山青體驗」，沿著烏塗溪左岸步行，觀魚親水、一睹大板根樹、石頭屋等景致，還有手工包製作、薯榔植物染體驗。

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另一為「烏塗四份子雙線趣」，漫步於原始山林步道「四份子古道」，兩側植物茂盛，途中可欣賞古井潭、烏塗窟，感受百年歷史，社區也結合當地商家推廣食農教育，製作古法手工麵線、品嚐流水麵線，詳細日程、所需費用等資訊可上相關社群平台查詢。

平溪區的紫東社區舉辦生態復育導覽、手作水苔球活動，龍安社區有淨山及手作平安符體驗；石門區的嵩山社區可進行農事體驗、製作米苔目及草仔粿；三芝區的三和社區透過一日小旅行了解在地運河文化、享用洛神花風味餐。淡水區的忠寮社區探索獨角仙，樹興社區則有環境導覽、DIY與蒔茶籽油風味餐。

市府農業局代理局長諶錫輝表示，全市29區中，12區共有18個農再社區，包含五股綠竹、淡水樹興及忠寮；三芝樂天、忠山、三和、共榮及安康；石門嵩山、金山六三、萬里中幅與磺潭、平溪紫東、瑞芳三安、石碇烏塗、新店銀河、貢寮龍崗、雙溪長源，藉由與自然和諧共存發展農村生活、生產與生態。

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