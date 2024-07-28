高齡健康產業博覽會8/2世貿登場 「新北形象館」有免費輔具體驗

圖說：經發局也邀請新北群眾募資、招商一條龍投資企業及青年局青創輔導計畫等輔導團隊共同參展。圖為群眾募資輔導廠商點通科技「伊鍵通OTTalk PLUS-居家求救及通訊設備。（新北市經發局提供）

2024/07/28 14:05

〔記者陳奕劭／新北報導〕「第一屆高齡健康產業博覽會」將在8月2日至4日於台北世界貿易中心展覽大樓登場，新北市經濟發展局與8局處、聲寶公司、群眾募資計畫輔導團隊一同設立「新北形象館」，展示高齡友善政策與輔具成果，目前限時線上申請免費索票，活動與票務資訊可參考官方網站（https://www.taiwan-healthcare.org/hats/zh/）或新北體驗館網站（https://reurl.cc/NQ3WX6） 查詢。

經發局長何怡明表示，新北市65歲以上高齡人口全國最多，佔全市人口的18．37％，約為74萬人，相當於每7人就有1人為高齡者，預計明年將進入超高齡社會。本次策展主題為「安居樂業 幸福城市」，展示市府因應超高齡社會的政策布局。

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經發局說明，展覽期間，社會局輔具中心提供「保命防跌─跌倒風險檢測」，展示輔具應用體驗、高齡者跌倒風險檢測，並教導長者跌倒時如何站起；在「輪椅好好玩─輪椅越野特技輕鬆學」中，教導輪椅族面對崎嶇道路、上下斜坡與過門檻提供解法教學。

另外，「新北形象館」有聲寶公司「橘青春─樂齡安居」、政華科技「整脊機器人」、彩騏陶藝「紅外線陶瓷按摩板」、點通科技「伊鍵通OTTalk PLUS─居家求救及通訊設備」、智靈捷生技「α波深層睡眠雙溫感被」等，提供免費體驗環節，歡迎民眾探索。

新北市政府將於8月2日至8月4日參加第一屆高齡健康產業博覽會設置新北形象館，邀請市民一同參觀。（新北市經發局提供）

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