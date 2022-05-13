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    麻醉科醫師造謠「中央徵用快篩送高雄」雙和醫院：依規定懲處

    雙和醫院李姓麻醉科醫師涉嫌在網路造謠被移送法辦，也被院方懲處。（記者翁聿煌攝）

    雙和醫院李姓麻醉科醫師涉嫌在網路造謠被移送法辦，也被院方懲處。（記者翁聿煌攝）

    2022/05/13 13:50

    〔記者翁聿煌／新北報導〕國內受本土疫情影響，北部民眾搶購公費快篩試劑大排長龍，卻有網友在社群平台PTT散布「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」等不實內容，對此高雄市政府緊急澄清是假訊息，高雄市刑大12日宣布破案，查出是雙和醫院的李姓麻醉科醫師所為，院方表示將依規定懲處。

    雙和醫院今發布聲明，院內李姓麻醉科醫師於PTT上針對疫情期間相關事件發表疑似造謠言論，經初步調查，李姓麻醉科主治醫師其平時醫療服務工作表現正常，然於疫情期間發表疑似造謠、不恰當言論等行為，已嚴重影響醫院信譽，將依院內「員工獎懲辦法」規定進行調查及審議，依情節輕重予以懲處，若屢勸不聽，將考量不再續聘。

    聲明指出，雙和醫院位於新北市重災區，疫情期間肩負各項防疫重任，醫院同仁不怕辛勞守護國人健康，再次重申疫情期間針對未經證實的資訊切勿隨意散播、轉傳或造謠，避免造成社會動盪。

    5月6日一輛載運5萬劑快篩試劑的大貨車，於國道3號南下138公里苗栗西湖路段，因不明原因衝撞停在路肩的施工警戒小貨車後，又再追撞前方內側車道移動式施工小貨車，這起車禍事故造成2死3傷。

    事發後1網友7日在PTT發文，指稱這批快篩劑是中央要送去給疫情不嚴重的高雄，高雄市政府當時立即出面駁斥，稱此文章為假訊息，並報警處理，高雄警方接獲報案後成立專案小組，並鎖定發文者是1名40歲李姓男子。

    網紅四叉貓則在臉書揭露，該李姓網友是「台大畢業，雙Ο醫院麻醉科主治醫師，不知道發文時是本人發文還是借帳號給別人發文。」四叉貓也提出質疑，「所以是40歲的李姓醫師把帳號借給40歲的李姓無業男子發文？」經媒體向雙和醫院求證，院方證實發文者為該院麻醉科李姓主治醫師，引起外界嘩然。

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