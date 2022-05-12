因應防疫大學2階提高學測書審占比 全教產籲採遠距面試
2022/05/12 12:26
〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情快速升溫，全國教育產業總工會今發聲明指，接獲大學入學考生及家長反應，包括台、清、陽交、成、政等頂尖大學，申請入學第2階段，幾乎全面大幅調高學測占比、書審占比，學測占比調幅又遠大於書審占比，已違背108課綱精神，為避免影響入學公平性，全產呼籲第2階段宜採遠距面試，維護學生權益。
全教產理事長林碩杰表示，「學測成績不超過50％，學習歷程不低於50％」已宣導3年，不可因疫情毀了誠信、產生不公平之狀況，當政府在推動國家數位教學精進，「面試」當然可以遠距同步方式進行。
林碩杰說，學測後，學生請防疫假、隔離假、事病假已讓學校教師應接不暇，學校端還要為學生量身訂做因應疫情畢業成績評量辦法，且要協助學生面對未知的各大學申請入學第2階段考試是以「實體面試」、「線上面試」、「書審資料」或「採計權值調整」何種方式而大傷腦筋。
林碩杰表示，各大學都有防疫升學備案，但並非每所大學均有線上面試，沒有線上面試者，包括頂尖大學在內，學測成績占比反而大幅提高，是不公平且不合理的，這一屆是108新課綱首批考生，從高一到高三，每學期都要上傳學習歷程和多元表現，如因疫情而提高學測成績占比，已違背108課綱精神，呼籲大學應採用線上面試，若取消面試，其書審資料占比可提高，但勿改變學測成績占比。