陳玟卉舉重升級挑戰71公斤級獲第6名 侯友宜：精神值得學習

侯友宜表示，陳玟卉一路走來不容易，挑戰更高難度的71公斤級距，展現全力以赴、永不放棄的精神。（記者黃子暘攝）

2024/08/10 11:11

〔記者黃子暘／新北報導〕出身新北市板橋區的舉重國手陳玟卉遠征巴黎奧運，今（10）日凌晨挑戰舉重女子71公斤級決賽，新北市府舉辦賽事直播派對，邀請陳玟卉家人、親友、母校板橋忠孝國中校友等來為她加油，最終陳玟卉第6名作收。侯友宜稍早前受訪表示，陳玟卉展現出永不放棄的精神，值得敬佩、學習，新北市力挺陳玟卉挑戰2028年洛杉磯奧運奪牌。

體育局說，巴黎奧運舉重項目量級從7個減少至5個，陳玟卉從原本的64公斤級改挑戰71公斤級，難度也提升；陳玟卉在抓舉項目第1次102公斤未成功，第2次成功舉起103公斤，第3次挑戰106公斤未成功，最後在抓舉以103公斤暫列第8；接著挑戰她擅長的挺舉項目，第一次成功舉起133公斤，可惜第2次挑戰139公斤、第3次挑戰140公斤未成功，終場以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤排名第6。

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侯友宜表示，陳玟卉一路走來不容易，挑戰更高難度的71公斤級距，展現全力以赴、永不放棄的精神，努力為國家爭取更高榮譽，大家看了非常感動，雖然這次沒有奪牌，但陳玟卉的精神值得學習，陳玟卉會始終如一、堅持舉重這條路，新北市會持續為陳玟卉加油，挺她在未來的洛杉磯奧運一舉得牌。

此外，出身新北市鶯歌區的台灣拳后林郁婷將在明（11）日凌晨3點30分出賽金牌戰，新北市府已規劃將在市府大廳一樓舉辦直播派對，邀請大家為拳后打氣。

台灣拳后林郁婷將在明（11）日凌晨3點30分出賽金牌戰，新北市府已規劃將在市府大廳一樓舉辦直播派對。（記者黃子暘攝）

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