北勢溪畔坪林假日市集 歡迎民眾走山徑吹涼風、聽音樂吃胖卡美食

坪林北勢溪生態園區，是夏日最好的消暑休閒空間。（記者翁聿煌攝）

2024/08/10 11:48

〔記者翁聿煌／新北報導〕夏日炎炎，大台北盆地熱島效應，何處可去？位於市郊北勢溪畔的坪林小鎮，沿著潺潺溪流小徑散步，神清氣爽；坪林區公所也結合老街商圈，每逢週日舉辦「假日市集」，除了有世界音樂可聆賞，還有20多輛的胖卡美食，讓遊客品嚐夏日輕食，民眾可先至區公所服務台，分享指定臉書貼文，即可免費領取50元胖卡店家消費抵用券，限量300份。

愈來愈熱的天氣讓民眾心浮氣燥，位於國五雪山隧道前的坪林，只需30分鐘車程即可抵達，是大台北民眾禮拜天最佳去處，上午到坪林，可以先到北勢溪生態園區和坪林茶業博物館走走逛逛，滿眼望去盡是翠綠山巒和碧綠流水，令人心靜自然涼。

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坪林區長周慶珍說，區公所給合坪林老街商家，並且邀集20多輛美食胖卡，在暑假期間推出週日「假日市集」，為老街帶來豐富熱鬧的市集情趣，好吃又好玩，老街各商家也推出好康商品供遊客選購。

周慶珍說，最棒的是週日下午還有公所廣場音樂會，11日下午2點，「茶尋電台」有來自日本的音樂演奏家，由演奏世界各地多種笛樂的「Hatao」，與演奏豎琴、鋼琴和管風琴「Nami」組成二重奏，帶來瑞典挪威與凱爾特的北歐音樂風情。

樂團以愛爾蘭、蘇格蘭 和布列塔尼等凱爾特地區以及瑞典和挪威等斯堪地那維亞國家的傳統歌曲和民族樂器為基底，創作風格獨特的溫暖樂曲，聆賞「茶尋電台」的美好音樂，再加碼摸獎送好禮（每週至少抽出20份好禮，公所加碼文山包種優良茶一盒）。

周慶珍說，坪林青山綠水，有如大台北的後花園，加上淳樸的小鎮風情，值得大家利用週日，攜家帶眷前來享受山水風光、音樂風情和美食滋味。

坪林週日的假日市集結合廣場音樂會，讓民眾陶醉其中。（記者翁聿煌攝）

坪林假日市集結合老街商家及胖卡美食，饒富情趣。（記者翁聿煌攝）

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