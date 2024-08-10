籲七夕禮盒勿過度包裝 新北環保局抽查130件全合格

新北市環保局到大賣場抽查情人節商品有無過度包裝情形。（新北市環保局提供）

2024/08/10 11:23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市環境保護局針對七夕情人節各大賣場推出各式各樣的情人節禮品進行稽查，隨機抽查130件是否有過度包裝情形，抽查結果全數符合規定。環保局提醒民眾，選購禮盒時應掌握「1多3少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，在送禮傳情的同時，也不造成環境負擔，讓心意與環境一併永恆。

環保局表示，依據資源回收再利用法第13條、第14條及環境部公告「限制產品過度包裝」等規定，管制糕餅禮盒、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類產品禮盒，其包裝體積比值均應小於1；化妝品、加工食品及酒類禮盒之包裝層數依規定應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒則應在3層以下。

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在七夕情人節前夕環保局優先針對巧克力、餅乾等加工食品類、糕餅類及酒類禮盒進行稽查，稽查結果未發現有疑似過度包裝情形。

環保局提醒業者，在禮盒產品推出前，務必審慎檢視產品包裝，並建議自主定期抽驗，環保局將在各重要節慶前夕加強稽查，若有違反規定者，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰，若經通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，得按日連續處罰。

環保局也呼籲民眾，不論是在實體店面或網路選購禮盒，都要落實「一多三少」原則，或選擇循環包裝、原箱出貨的禮盒，守護環境、心意也不減。#

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