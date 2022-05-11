勞工確診、匡列隔離保權益 新北勞動雲25QA解惑

新北市政府勞工局整理有關確診、隔離等請假、薪資等勞動權益問題，在「新北勞動雲」設置專區解答。（圖由新北市政府提供）

2022/05/11 13:51

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府勞工局指出，近日接獲許多民眾詢問有關確診、隔離等請假、薪資等勞動權益問題，特別整理出最常見的25個問題，在「新北勞動雲」設置專區解答，勞工局長陳瑞嘉表示，勞工因故未能於請假時提供相關證明文件，都能事後補提。

陳瑞嘉表示，民眾確診、匡列隔離後，第一個常見的問題是「該請什麼假？」、「沒有薪資怎麼辦？」，也有不少企業詢問「要求員工上班前快篩可否強制、費用誰付擔？」等，因此特別針對可使用假別、薪資權益、快篩、接種疫苗及移工防疫等類別製作QA，設置線上「COVID-19疫情期間勞動權益QA專區」，解答民眾相關請假、薪資等勞動權益問題。

陳瑞嘉強調，雇主不得拒絕勞工申請「防疫照顧假」、「防疫隔離假」或「疫苗接種假」，或要求改請其他假別、扣發全勤獎金等不利處分。

此外，「與確診者接觸，但未接獲衛生單位發的居家隔離通知書，勞工該怎麼請假？」陳瑞嘉說，只要持有電子居家隔離通知書、同住親友「健保快易通」PCR陽性檢測結果截圖，都可作為請假證明文件。勞工因故未能於請假時提供相關證明文件，都能在事後補提。

陳瑞嘉說，勞工朋友如仍有關於請假、給薪等疑義，可向新北市居家照護關懷中心「勞工組」洽詢，電話82591520分機7，服務時間自上午9時至下午9時。

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