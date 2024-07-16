租屋電費實支實收 超收最重罰30萬

2024/07/16 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕內政部七月初公告修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」的電費計收標準，改為「實支實收」，新制昨起上路，房東必須以電費單上的「當期每度平均電價」或「當期電費總額」作為收費依據，新北市政府將不定期查核，違者可裁罰三萬至卅萬元罰鍰。

地政局地價科科長蕭湘君表示，若電費約定由房客按照用電度數負擔，每度電費不得超過電費單「當期每度平均電價」，如果不是以用電度數計算，房東收取費用不能超過電費單的「當期電費總額」；此外，公共設施用電如果沒有申辦分攤併入租屋處電費，房東不得額外收取，房客可視簽約內容以及每期收到的電費帳單，確認應繳交的費用。

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蕭湘君指出，新制上路後簽訂的住宅租賃契約書，房客每期用多少電就付多少錢，可要求房東提供電費單等資料，或向台電申辦查詢租賃期間的當期平均電價、用電度數、應繳金額、是否申辦公共設施電費分攤等資訊。因新制不溯及既往，只要簽訂舊契約的租賃雙方同意，可約定適用新制。

另外，住宅租賃契約全面適用《消費者保護法》規定，房東若超收電費，經限期改正而不改善，可處三萬到卅萬元罰鍰，並得按次處罰；地政局將配合行政院消費者保護會業務需求、市府聯合稽查或民眾檢舉、申訴案等，檢視租賃契約是否違法。

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