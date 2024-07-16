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新北捷運三鶯線 9月列車動態測試

捷運三鶯線目前正施工中，預計明年底完工。（記者陳奕劭攝）

捷運三鶯線目前正施工中，預計明年底完工。（記者陳奕劭攝）

2024/07/16 05:30

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市捷運三峽鶯歌線曾有工程延宕紀錄，目前進度七十六％，市府力拚明年底完工、二○二六年初全線通車，未來市民從三鶯地區前往台北市的通勤時間將減少廿分鐘。新北市長侯友宜昨天視察工程表示，三鶯線結構可抗地震震度「六弱」，但要不斷補強，面對更嚴重的地震時，才不致造成重傷害。

採高架型式中運量 全線12車站

捷運工程局局長李政安表示，捷運三鶯線全長十四．二九公里，起點從板南線頂埔站開往福德一路站，共十二座車站，全程採高架型式的中運量系統，未來延伸的桃園八德段有兩座高架車站與一座地下車站，全長四．○三公里，可轉乘桃園綠線G04站。

侯友宜表示，三鶯線目前工程進度七十六％，八月進行列車靜態測試、九月做列車動態測試、十月全線軌道合龍、十一月模擬無人駕駛模式與號誌動態整合測試；明年第二季進入全線動態測試，目標明年底完工，經交通部審查、安全無虞下，力拚二○二六年初通車，完工後三鶯地區前往台北市的通勤時間將減少廿分鐘。

李政安表示，三鶯線有土城「綠色科技」、三峽「水韻藍染」、鶯歌「生態陶遊」等意象設計；三峽站位處北大特區、三峽舊市區中間，完工以後將縫合新舊雙城的發展脈絡。

另外，「三鶯線三峽站出入口一、二捷運開發共構大樓」預計明年開工，二○二九年完工，投資金額約五十六億元，提供四一一坪公益空間、一一○席轉乘停車位。

可抗地震震度「六弱」 侯：再補強

新北市議員林金結、蘇泓欽擔心捷運環狀線鋼箱梁錯位事件重演，侯友宜回應，三鶯線結構抗震度「六弱」，但還要不斷補強，面對比六弱更嚴重的地震時，才不致造成重傷害，他提醒廠商「萬一發生事情，我一定會追究責任」。

捷運局表示，未來將針對結構弱點逐步增強，加強耐震工程，不會影響三鶯線既有進度。

將再添7捷運列車 投入板南線運輸

市議員黃淑君等人關心三鶯線通車後，恐影響市區居民通車權益。侯友宜強調，TPASS通勤月票上路後，板南線運輸量相當高，市府與台北捷運公司準備預購七部捷運列車，增加班次、紓解人潮。

市議員卓冠廷等人關心噪音、機車格不足問題，李政安回應，隔音牆比標準高五分貝，民眾感到敏感不適時，都可反映。交通局長鍾鳴時表示，將和區公所、國有財產署檢視空地，開發路外停車空間。

市長侯友宜（右一）昨天視察捷運三鶯線，要求不斷補強結構可抗地震震度。（記者陳奕劭攝）

市長侯友宜（右一）昨天視察捷運三鶯線，要求不斷補強結構可抗地震震度。（記者陳奕劭攝）

捷運三鶯線預計二○二六年初全線通車。圖為捷運三峽站空拍圖。（捷運局提供）

捷運三鶯線預計二○二六年初全線通車。圖為捷運三峽站空拍圖。（捷運局提供）

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