新鶯堤外便道完工 18日中午通車

新鶯堤外便道開通後，水利局表示，預估約有30％前往鶯歌車輛轉往堤外便道行駛。（水利局提供）

2024/07/16 05:30

〔記者羅國嘉、何玉華／綜合報導〕「大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程」昨日完工，預計十八日中午十二點開放通行，全長七．四公里，串聯新莊鐵路橋至鶯歌館前路的堤外便道，預估開通後約有三十％前往鶯歌的車輛轉往堤外便道行駛，有效紓解尖峰時段交通壅塞，減輕樹林環漢路的行車壓力。

全長7.4公里 限速50公里

水利局指出，中央全額補助工程經費九．四億元，車道設計雙向一快一慢車道及臨河側自行車道，路寬十四公尺，限時速五十公里，僅開放小客車、機慢車通行。

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3成車潮 估轉往堤外便道行駛

水利局表示，經過交通分析，新鶯堤外便道開通後，環漢路道路服務水準平均可由最差的Ｆ級提升至順暢的Ｃ級或Ｄ級，推估約有三十％前往鶯歌的車輛轉往堤外便道行駛，有效減輕樹林環漢路的行車壓力。

水利局說明，堤外便道頭尾銜接三重重新堤外道及樹林館前路，沿線有三處越堤道銜接市區道路，分別為二十一號越堤道、鹿角溪越堤道及樹林佳德路，市民可節省通勤時間，駕駛人須依限時速五十公里行駛。

新北市議員林秉宥表示，以往新莊至鶯歌的堤外道路部分路段中斷，現在銜接起來，對駕駛人相當重要，對於紓緩南來北往的交通需求有正面幫助，但是他擔心若遇到下大雨或颱風天，只要堤外便道封閉，堤內交通壅塞反而更加嚴重，呼籲市府仍要想辦法解決問題。

中正橋往台北方向 機車改走新橋

另外，連接台北市中正區及新北市永和區的中正橋，七月廿日起，新北往台北方向機車改道新橋通行，另配合施作新橋銜接水源快速道路匝道，封閉原本中正橋銜接水源快速道路往師大路方向匝道施工，預計年底前完工，習慣走建國高架道的車輛要改道行駛汀州路或和平西路。

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