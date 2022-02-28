控名嘴王瑞德操作網軍 台東民宿老闆判賠3萬

名嘴王瑞德。（資料照）

2022/02/28 17:04

〔記者王定傳／新北報導〕去年間，台鐵408次太魯閣號發生重大出軌意外，台東「二魚青年旅舍」老闆林和誼發文抨擊：「台鐵白目導致東部火車出軌」，引起網友不滿；事後，他還發文指控名嘴王瑞德組織網軍攻擊他，並揚言毆打王瑞德而被告求償，新北地院審理後，判決林和誼須賠償3萬元，可上訴。

王瑞德提訴指出，林和誼在臉書PO出「台鐵白目導致東部火車出軌」等言論後，引起網友不滿，更有媒體爆料其旅舍尚未登記等問題；去年4月5日，他因旅遊而抵達台東市，因此於臉書開直播呼籲：「持台東好山好水，支持合法旅館民宿，這樣大家住宿才有保障，我現在人就在台東市」。

王瑞德指，林獲知後竟在臉書粉絲專頁張貼文章，除誤指他在火車事故當日就到達其旅舍前錄製直播外，並誣指他所為與其前任管家有關，另誣指他在台東組織網軍發動攻擊，還影射他與台東市某些青年旅館財團掛勾，或與高雄某身心科女醫師即時代力量黨黨員使出美人計欲使他入坑。

王瑞德更指，林還把他的影片張貼在自己Youtube頻道上，指稱「誰在背後指使這位仁兄替政府移轉火車出事的焦點」，此舉已使他的肖像權及著作權受有損害；且同年6月16日，林繼續在臉書發文揚言將至三立電視台樓下毆打他，並張貼三立電視台外觀照片，還嗆：「生死有命，打完之後各自收屍」，因此提訴求償100萬元。

林和誼仍堅稱，有陌生訊息傳送有關王瑞德操作網軍的消息，王散佈不實言論，使網軍攻擊他的粉絲專頁，製造仇恨與對立，他只是檯面上的一顆棋子，究竟何人給予王瑞德如此大權利，號令媒體對他逼往絕路，使網軍藉由此事不斷攻擊他及家人？希望法律能讓公平、正義得到伸張。

法官審理認為，現今社會倘指稱他人操作網軍、帶起網路風向，多屬負面評價，而林並未證據證明王瑞德有操作網軍攻擊行為，卻意指摘王瑞德操控網軍，已使王受有負面評價，再者，林還指控王所為與其前任管家有關，或與高雄某身心科女醫師即時代力量黨黨員，使出美人計欲使他入坑，使不特定多數人認為王刻意與他人合謀攻擊被告。

法官並認為，林把王的影片放在自己頻道上已侵害王的著作權，且他之後還嗆要打王瑞德，確實已足使他人感受精神壓力，判決林賠償3萬元，可上訴。

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