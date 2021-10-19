新北運動產業博覽會登場 搶攻6千家業者商機

新北市政府和經濟部工業局今天聯合舉辦「2021新北市運動產業博覽會暨科技趨勢論壇」，邀請業者跨領域交流。（記者賴筱桐攝）

2021/10/19 12:05

〔記者賴筱桐／新北報導〕全國運動會賽事在新北市如火如荼展開，新北運動經濟蓬勃發展，運動產業製造零售相關廠商高達6000多家，新北市政府和經濟部工業局今天聯合舉辦「2021新北市運動產業博覽會暨科技趨勢論壇」，盼藉由運動市場需求帶動科技研發，新型運動產品也能運用在選手訓練，讓台灣健兒在國際賽場締造亮眼佳績。

新北市長侯友宜表示，今年受武肺疫情影響，新北看到運動、科技和生活整合的重要性，運動與資通訊產業可結合彼此優勢，在疫情下創造產業新契機；因應2021年全國運動會在新北市舉辦，其中虛擬賽事及電競成為趨勢，包括東京奧運和全國運動會都將這2項納入競賽，市府將以「運動經濟」為主軸，發揮新北運動產業的實力。

運動產業博覽會設置兩大區域，「體驗區」邀請8家運動業者，展示潛水電腦錶、運動健康平台及機能紡織運動衣、智慧感知照護衣等產品；「論壇區」邀請3家業者，分享運動科技跨域交流經驗，透過物聯網、5G、VR等技術，提升運動領域的附加價值。

侯友宜在體驗展示區試玩各項產品，例如VR電競射擊，須在指定時間內擊倒歹徒，拯救人質，考驗反應力，訓練肌肉敏捷力；VR棒球透過虛擬實境揮棒擊出全壘打，還有模擬競賽划船裝置、強化平衡力的貪吃蛇、訓練專注力的水果靶及提高敏捷力的燈滅遊戲等。

經濟發展局長何怡明表示，新北市推出「2021運動經濟四部曲」，首部曲為7月10日至9月6日的「亞洲電子競技公開賽」，線上觀看人次累計650萬人；第二部曲為9月7日至8日舉行的「新北國際採購商洽會」，促成19億元商機；第三部曲為「新現代五項科技運動會」，活動期間9月24日至10月31日，民眾可前往三重、林口、新店、土城運動中心及大魯閣土城館體驗；第四部曲為「新北市運動產業博覽會」，帶動運動科技產業發展。

「2021新北市運動產業博覽會暨科技趨勢論壇」現場展示各項運動體驗設施，圖為訓練平衡力的器材。（記者賴筱桐攝）

科技結合運動產品，未來可幫助選手訓練。圖為模擬划船的訓練器材。（記者賴筱桐攝）

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