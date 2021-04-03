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    首頁　>　新北市

    新北坪林國中改制實驗國中 4/10、4/12招生說明會

    坪林國中師生前往淡蘭古道健行，探索歷史人文軌跡。（坪林國中提供）

    坪林國中師生前往淡蘭古道健行，探索歷史人文軌跡。（坪林國中提供）

    2021/04/03 16:32

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林國中今年8月將轉型為全市首間實驗國中。坪林國中校長歐志華說，教育特色結合坪林在地豐富自然環境資源，著重學生品格力發展，以美國知名學者N.Noddings的「關懷倫理」為理念基礎，培養學生從關懷知識出發，繼而落實關懷人我、自然與社會的實踐行動。新生招生簡章已公告於學校網站，校方將於10日上午、12日晚上舉行家長說明會。

    歐志華說，學校課程仍維持108課綱，總節數並未減少，實驗課程著重與綜合、藝術、健體等領域的連結設計，也運用彈性課程進行規劃。實驗教育的內容主要依據「與自然共存、與人群共善、與世界共創」3項主軸進行跨領域設計，結合生活情境、問題解決與探究體驗，也規劃自主學習與專題研究課程，讓學生找到學習熱情，啟發天賦潛能，培養學生帶得走的能力。

    坪林國中的實驗學制與一般國中不同，將採春、夏、秋、冬4個學季，10週上課後接續1到6週的假期，假期間校方將針對學生的興趣與意願，規劃山野教育挑戰活動或專題探究的自主學習課程，培養學生求知與學習的主動性。

    學校將採新北市大學區制，每年招收兩班共40名學生，除原學區學生外，其餘名額將優先釋放給鄰近的新店、深坑、石碇及烏來區學生，若還有名額，則提供新北市其他行政區學生報名。

    歐志華說，在「關懷倫理」的理念架構下，3套主題課程將帶領學生進行戶外踏查、山野冒險、生態探索、社區走讀及地方文史採集，以及培養學生國際視野與跨文化知能，育成國際素養與全球移動力。

    歐志華說，新生招生簡章已公告於學校網站，說明會將於4月10日上午9至11點，及4月12日晚間7至9點各辦理1場，有興趣家長可在新店捷運總站搭乘923、綠12公車，或到捷運大坪林站搭乘9028客運，約半小時直達坪林國中。

    坪林國中的戶外溯溪課程，鍜練學生堅毅與勇敢精神。（坪林國中提供）

    坪林國中的戶外溯溪課程，鍜練學生堅毅與勇敢精神。（坪林國中提供）

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