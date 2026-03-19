名間焚化爐環評警民衝突 遭疑執法過當

南投縣政府十六日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，爆發警民衝突，立委羅美玲（前排中）與反焚化爐自救會昨在立法院召開記者會，譴責當天警方動用大批警力維安，有執法過當之嫌。（記者田裕華攝）

警方：環團丟撒茶葉、咬傷女警 干擾會議進行

南投縣政府十六日召開名間焚化爐環評範疇界定會議，爆發警民衝突，立法委員羅美玲與反焚化爐自救會昨在立法院召開記者會，譴責當天警方動用大批警力維安，有執法過當之嫌，呼籲停止以維安之名侵害人民參與公共事務權利。

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立委︰衝突根源為縣府壓縮民眾參與空間

羅美玲說，該案衝突根源在於縣府壓縮民眾參與空間，包括會議未在名間鄉舉辦，以及民眾意見未被充分回應，導致民怨累積，加上當天動用大批警力維安，限制電梯使用，甚至強行壓制民眾帶離現場，縣府應完整說明當日執法過程的合理性。

環團幹部︰遭數名員警強行壓制 多處受傷

彰化縣環境保護聯盟副理事長張淑芬也說，當天因現場警力重重阻隔，民眾與環評委員無法直接對話，她才站上桌面試圖表達訴求，未料遭數名員警強行拉下並壓制在地，造成身體多處受傷。

惟南投縣警察局反駁指出，當天會議一開始，環團即大聲鼓譟並推擠現場桌椅、丟撒茶葉，員警勸阻時，環團張姓女幹部（指張淑芬）咬傷一名女警，女警並被推擠致頭部碰撞桌椅造成輕微腦震盪，另名曾姓男子則捶破桌子，警方為維護現場秩序，讓會議順利進行，才分別以涉及妨害公務、毀損罪現行犯逮捕二人，並移送南投地檢署偵辦，張女經檢方諭知五千元交保及限制住居，曾男則限制住居。

警方︰為維護秩序 依法逮捕現行犯

警方強調，因之前環評會議有民眾翻倒桌椅、丟擲鞋履及拉扯工作人員干擾會議進行，警方依環保局要求，才在此次會議部署警力並以桌椅區隔，防範民眾過激行為。

另因為會場僅有一部電梯，為了避免影響會場安全部署動線，因而保留供環評委員進出及提供老弱婦孺、行動不便民眾使用。

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