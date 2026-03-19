西半部75年來最乾冬季 農業部啟動多元抗旱／分區輪灌、啟用抗旱水井、新竹稻田採間歇性灌水 估可節水3成

上游降雨偏少，曾文水庫的蓄水率已跌破3成。 （記者吳俊鋒攝）

去年秋冬以來，台灣西半部遭逢七十五年來最乾冬季，農業部長陳駿季昨日表示，國內水情嚴峻，已啟動多面向抗旱措施，如分區輪灌、啟用抗旱水井與水車，水情較嚴重的新竹稻田採間歇性灌水，預計可節水三成，水稻轉作雜糧申報延至廿五日。

中央氣象署分析全國各灌區近三個月降雨情形，中南部水情嚴峻，竹苗地區的降雨量僅歷年同期一成，農業部近年透過基礎設施包含接通北幹線、濁幹線等農田水利工程增加供水韌性，每年可以增加七千萬公噸彈性運用水量，降低七．四五萬公頃農田停灌的風險。

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曾文與烏山頭合計近2億立方米

國內規模最大的曾文水庫因降雨偏少，且又持續一期稻作灌溉，蓄水率昨天跌破三成，一期稻作供灌預估仍需九千萬立方米；水利署南區水資源分署強調，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量仍近兩億立方米，會積極調度，呼籲民眾節水。

日月潭也因少雨與供應下游農業用水，水位大降超過五公尺，朝霧碼頭因水浪沖刷裸露土坡導致潭水黃濁，湛藍潭面出現「陰陽海」，就連碼頭引橋浮排，也因低水位擱淺，日月潭美景「變色」。日月潭風景區管理處表示，「陰陽海」在旱季較難避免，目前四大碼頭仍可乘船。

台南、高雄民生供水穩定

供應民生用水的南化水庫有效蓄水量約四千萬立方米，蓄水率近四十七．五％。南水分署指出，現階段曾文水庫每天持續透過聯通管，輸水廿萬立方米至南化淨水場；高雄也調度清水單日約十四萬立方米至台南地區，維持民生供水穩定。

陳駿季昨在立院經濟委員會表示，去年秋冬迄今，西半部雨量創下七十五年來乾旱紀錄，南部需要用水較多的一期作水稻已經栽種完成，水情壓力較輕，但竹苗地區嚴峻。

陳駿季指出，竹苗區域有部分稻田還在插秧，已啟動多元抗旱措施，苗栗地區供水三天、停水三天等方式輪灌，另也啟用抗旱水井，水圳末端的稻田則用抗旱車供應。農試單位針對水稻建立間歇性灌水栽種模式，可節水三成，已在新竹部分地區推動。

藍白拒審 新興計畫預算90億受阻

另因藍白主導的立院遲未審竣今年度總預算，農業部新興計畫相關預算約九十億元仍未通過。陳駿季表示，新興計畫跟延續計畫有串聯，實際影響金額規模達四百五十億元，若發生天災災損將無法動支預備金，恐難執行產銷調節措施。

日月潭水位大降，潭區出現「陰陽海」，相較過往的湖光山色，潭區面臨枯水期也難擋美景「變色」。（記者劉濱銓攝）

日月潭在豐水期，湖光山色美不勝收。（記者劉濱銓攝）

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