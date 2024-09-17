進度超前 投83線曲冰明隧道10/17通車

仁愛鄉投八十三線廿五公里上邊坡嚴重崩塌，縣府施設全長一百七十六公尺曲冰明隧道，確保行車安全。（記者佟振國攝）

2024/09/17 05:30

仁愛法治村武界部落至萬豐村 主體工程已完成

〔記者佟振國／南投報導〕關係南投縣仁愛鄉法治、萬豐村民通行便利與行車安全的鄉道投八十三線曲冰明隧道，原訂今年十二月初完工，目前進度超前，主體工程已完成，待路面鋪設柏油、工區整理與驗收完成就能啟用，預計十月十七日舉行通車典禮。

仁愛鄉法治村武界部落與萬豐村（曲冰部落）因山勢阻隔導致相鄰卻無路相通，由於武界部落鄉道投七十一與萬豐村投八十三線無法銜接，以往武界部落居民要前往萬豐村，得經投七十一線先到埔里，再走台十四線埔霧公路至霧社，再接投八十三線才能抵達，萬豐村民到武界部落同樣得繞一大圈，車程大約二小時，非常不便，為改善兩地交通，二○○九年完成萬豐隧道及約二公里的道路，讓兩條道路正式銜接貫通，部落居民往返從二小時縮短只要十分鐘，萬豐村內有曲冰遺址，也是知名景點。

但二○二一年八月盧碧颱風引進西南氣流，連續豪雨導致投八十三線廿五公里上邊坡嚴重崩塌，雖經縣府搶通，但山壁陡峭裸露，遇雨常坍方中斷，武界、萬豐的交通從十分鐘又變成二小時，危險又不便，而且崩塌路段緊鄰武界水壩，間接影響水庫蓄水與發電安全。

1.64億興建 近期將鋪設柏油

縣府二○二二年十二月向中央爭取一．六四億元興建曲冰明隧道，全長一百七十六公尺，連同下邊坡噴漿穩固、水岸跌水保護工、排水設施、鋼板護欄、瀝青混凝土路面等，原訂今年十二月初完工。

工務處表示，惟為方便居民通行，工程加緊趕工，主體工程提前完成，近期鋪設明隧道內及聯外道路柏油，以及工區整理與驗收後就能通車。

仁愛鄉投八十三線曲冰明隧道主體工程已提前完成。（南投縣府提供）

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