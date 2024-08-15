南投輔導露營場合法 將盤查300家

南投縣府觀光處在埔里天水蓮大飯店舉辦露營場輔導說明會，有一百多名業者參加。（南投縣府提供）

2024/08/15 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣露營場多達四百多家，南投縣府已輔導六十五家申請土地使用容許，昨起要再辦三場說明會，並再進行盤查輔導三百家業者，希望加快露營場申請合法化的速度。

已65家申請土地使用容許

去年七月中央發布「露營場管理要點」，在低度利用前提下，一公頃以下的小型露營場，於「農牧用地」可以有條件設置十％的營位設施、衛生設施及管理室，但不得超過六六○平方公尺；「林業用地」則僅可以設置營位設施及衛生設施。

南投縣府觀光處從去年到今年的盤查輔導，並開過五場說明會，現已有六十五家申請土地使用容許。縣府觀光處希望今年下半年業者申請合法化的腳步加快，八月份要連開三場說明會。昨日在埔里鎮天水蓮大飯店開第一場說明會，另廿二日和三十日各在竹山鎮公所和信義鄉公所開第二場和第三場說明會。

縣府觀光處表示，昨日的說明會有一百多位業者到場，對申請資料的準備、既有設施與農舍如何處理、國土計畫實施是否會影響申請條件、污水處理設施及稅賦都提出問題，觀光處長陳志賢等人也一一解答，並鼓勵業者儘速提出申請。

觀光處也說，除開三場說明會外，該處也會再盤查與輔導三百家既有露營場，協助業者準備相關資料，並教導申請的程序，讓露營場合法經營，提供遊客安全露營的環境。

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