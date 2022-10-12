許淑華團隊查車號 蔡培慧陣營告涉恐嚇

民進黨南投縣長參選人蔡培慧競總發言人陳紀衡（左起）、議員參選人曾琮愷、沈夙崢，質疑對手許淑華團隊在LINE群組公然要蔡培慧的座車號碼。（記者佟振國攝）

2022/10/12 05:30

〔記者佟振國、劉濱銓、陳昀／綜合報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華競選總部副主委林昆熠，日前在LINE群組上徵求民進黨縣長參選人蔡培慧座車車號，蔡總部發言人陳紀衡昨赴草屯警分局控告林涉嫌恐嚇、違反個人資料保護法。林昆熠回應，詢問車號是要安排貴賓停車位，陳紀衡則再批許陣營，車號大可直接向蔡培慧團隊詢問，何需在LINE群組公開索取？其動機可議，更不合常理。

林昆熠稱要安排貴賓停車位 反控涉嫌誣告

林昆熠曾任南投縣議員，目前擔任草屯鎮農會理事長，並出任許淑華競選總部副主委。十月九日晚間蔡培慧前往草屯鎮保安宮參加平安福宴後，林在其妻子縣議員唐曉棻有三百多名成員的競選LINE群組留言「請大家把今天晚上蔡培慧去草屯保安宮的路虎座車跟車牌號碼都PO上來」，群組有成員截圖，提醒蔡團隊注意。

蔡培慧總部發言人陳紀衡、縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢等人昨天上午前往草屯警分局，控告林昆熠涉嫌恐嚇及違反個資法，警方受理後依法展開偵辦。

陳紀衡等人表示，林昆熠是許淑華的競選總部副主委，卻在LINE群組公開徵求蔡培慧的座車車號，意欲何為？是否要窺探對手的隱私、個資？且林過去有何相關紀錄，相信大家都很清楚，此舉已經足以使人心生畏懼，現在連縣長參選人的人身安全都受到威脅，何況是其他支持民眾？面對暴力威脅更加擔憂與害怕。

蔡培慧也說，這兩天為了此事真的睡不好，競選團隊、支持者跟家人也都很害怕，這陣子也有她的支持者常被「關切」要小心，現在又點名要被查車牌，所以委請競選團隊報警處理。

林昆熠則回應，他擔任草屯惠德宮董事，依照廟方禮儀習慣，會主動了解民代、參選人的座車，因此主動在群組詢問蔡培慧的車號，以便將來舉辦活動可以事先安排貴賓停車位置與入場動線。林也痛批，問個車號就是恐嚇、侵犯隱私權，根本是「綠色恐怖」。

林昆熠也指蔡培慧二○二○年九月、十月間邀他至行政院中部聯合服務中心尋求支持，他因理念不同無法支持，就被說成是黑道，也將反告蔡團隊涉嫌誣告。

蔡培慧則表示，二○二○年九月、十月間邀請南投各界人士與會，有水利會、農會、鄉鎮長、議員及基層鄉親，關心南投建設跟需求，席間也會尋求南投鄉親的支持，並非只單獨邀請林昆熠。

民進黨批藍製造寒蟬效應

民進黨發言人謝子涵批評，許淑華團隊如此明目張膽地侵犯個人隱私，更加讓人懷疑是否想藉掌握蔡培慧的行蹤，後續對其支持者施壓，進而在地方產生寒蟬效應。許淑華日前才公開呼籲「還給人民一場乾淨選舉」，對於其競總副主委林昆熠所為是否知情？國民黨主席朱立倫是否認同這種選舉中疑似威嚇的行為？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法