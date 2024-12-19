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    首頁　>　南投縣

    南投抽檢57件蔬果 連鎖超市西洋芹農藥超標

    南投縣衛生局人員抽驗市售蔬果農藥殘留，保障民眾食用安全。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局人員抽驗市售蔬果農藥殘留，保障民眾食用安全。（南投縣衛生局提供）

    2024/12/19 09:58

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府衛生局近期檢驗市售蔬果進行農藥殘留，共抽驗57件蔬果產品，包括鹿谷1家大型連鎖超市的西洋芹菜、草屯1家食品工廠的蚵白菜及竹山1家商行的白蘿蔔，農藥殘留均不符規定，貨源都來自外縣市，已移送至負責廠商所在地縣市的衛生局進行處辦。

    南投縣衛生局指出，此期抽驗蔬果遍及縣內13鄉鎮市的菜攤、商店、水果行、食品工廠、大型連鎖超市及連鎖大賣場，抽驗的57件樣品包括有機認證或有產銷履歷的蔬果，其中鹿谷1家全國知名大型連鎖超市的西洋芹菜及草屯鎮1家食品工廠有產銷履歷的蚵白菜，農藥殘留均不符規定，由於年關將屆，蔬果供應量增加，衛生局將持續加強市售蔬果的監測抽驗，確保符合農藥殘留標準。

    衛生局表示，現代人生活忙碌，加上每天大魚大肉及食用精緻糕餅加工類食物，健康容易出問題，應多吃蔬果攝取天然營養，幫助減緩疲勞感並維持身體機能，惟建議選擇有「產銷履歷標章」或「有機認證」的蔬果，更能安心食用，買回的蔬果清洗時則可透過浸泡、沖洗及切除3步驟，降低農藥殘留風險。

    南投縣衛生局提醒民眾可透過浸泡、沖洗及切除3步驟，降低蔬果農藥殘留，並建議採購有產銷履歷標章或有機生產的蔬果。（南投縣衛生局提供）

    南投縣衛生局提醒民眾可透過浸泡、沖洗及切除3步驟，降低蔬果農藥殘留，並建議採購有產銷履歷標章或有機生產的蔬果。（南投縣衛生局提供）

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