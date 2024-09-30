拿藥不用出門 南投提供送藥到府服務

南投縣家庭醫生到宅評估了解失能長輩健康情形，守護失能長輩健康。（南投縣衛生局提供）

2024/09/30 07:44

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣65歲以上長者已達20.3%，邁入超高齡社會，縣政府今年1月起推動「獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫」，總計服務人數已達2447人次，南投縣衛生局籲請縣內獨居老人及及身心障礙者，多利用這項服務，以節省到醫院或藥局拿藥往返交通時間，藥師也能利用送藥時提供用藥諮詢，提升用藥安全。

南投政縣府為因應老年人口快速增加，強化獨居老人及身心障礙者藥事服務及關懷網絡，今年起推動「獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫」，目前全縣已有37家社區藥局及1家中醫診所加入計畫。符合設籍本縣並年滿65歲以上獨居老人或75歲以上身心障礙者條件，且有送藥到府需求者，可向南衛生局提出需求，由衛生局協助媒合社區藥局，或直接撥打社區藥局聯絡電話告知需求，由專業藥事人員提供免費到府服務。

此外，南投縣政府也推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，由家庭醫生到宅評估失能民眾健康情形，守護失能長輩等鄉親健康，凡65歲以上民眾（原住民55歲以上）、持有身心障礙證明者及50歲以上失智症患者，經長期照顧管理中心評估長照等級為2至8級，有意願讓家庭醫師到宅評估者，即可提出服務申請。

南投縣藥師為縣內獨居老人及身心障礙者，提供送藥到府服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫申請流程。（南投縣衛生局提供）

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