為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

拿藥不用出門 南投提供送藥到府服務

南投縣家庭醫生到宅評估了解失能長輩健康情形，守護失能長輩健康。（南投縣衛生局提供）

南投縣家庭醫生到宅評估了解失能長輩健康情形，守護失能長輩健康。（南投縣衛生局提供）

2024/09/30 07:44

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣65歲以上長者已達20.3%，邁入超高齡社會，縣政府今年1月起推動「獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫」，總計服務人數已達2447人次，南投縣衛生局籲請縣內獨居老人及及身心障礙者，多利用這項服務，以節省到醫院或藥局拿藥往返交通時間，藥師也能利用送藥時提供用藥諮詢，提升用藥安全。

南投政縣府為因應老年人口快速增加，強化獨居老人及身心障礙者藥事服務及關懷網絡，今年起推動「獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫」，目前全縣已有37家社區藥局及1家中醫診所加入計畫。符合設籍本縣並年滿65歲以上獨居老人或75歲以上身心障礙者條件，且有送藥到府需求者，可向南衛生局提出需求，由衛生局協助媒合社區藥局，或直接撥打社區藥局聯絡電話告知需求，由專業藥事人員提供免費到府服務。

此外，南投縣政府也推動「居家失能個案家庭醫師照護方案」，由家庭醫生到宅評估失能民眾健康情形，守護失能長輩等鄉親健康，凡65歲以上民眾（原住民55歲以上）、持有身心障礙證明者及50歲以上失智症患者，經長期照顧管理中心評估長照等級為2至8級，有意願讓家庭醫師到宅評估者，即可提出服務申請。

南投縣藥師為縣內獨居老人及身心障礙者，提供送藥到府服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣藥師為縣內獨居老人及身心障礙者，提供送藥到府服務。（南投縣衛生局提供）

南投縣獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫申請流程。（南投縣衛生局提供）

南投縣獨居老人及身心障礙者送藥到府服務計畫申請流程。（南投縣衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
高雄百人捐贈物資捐助嘉義民雄弱勢、獨居老人
2023/11/14 23:51

高雄百人捐贈物資捐助嘉義民雄弱勢、獨居老人
不老騎士環島 與身心障院生交流
2024/03/16 05:30

不老騎士環島 與身心障院生交流
中油今招考959名新血 平均錄取率約13.71％
2024/09/28 16:59

中油今招考959名新血 平均錄取率約13.71％
老當益壯！台中100歲人瑞1小時走3公里 中氣十足卻忘記回家路
2024/09/27 11:14

老當益壯！台中100歲人瑞1小時走3公里 中氣十足卻忘記回家路
歲末關懷獨老 台東公私協力打造全方位照護
2023/12/08 14:43

歲末關懷獨老 台東公私協力打造全方位照護
虎尾若瑟醫院慶耶誕 舉辦折翼天使音樂會
2014/12/18 17:25

虎尾若瑟醫院慶耶誕 舉辦折翼天使音樂會
〈財經週報-使用權住宅〉因應「生不如死」 20年期使用權住宅研議中
2024/09/29 05:30

〈財經週報-使用權住宅〉因應「生不如死」 20年期使用權住宅研議中
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播