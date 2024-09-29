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    首頁　>　南投縣

    雙龍林道女山友跌10米坡骨折 消防拚颱風登陸前救出

    南投信義鄉雙龍林道有女山友不慎跌落10公尺邊坡，南投縣消防局已派員上山救援。示意照。（記者劉濱銓攝）

    南投信義鄉雙龍林道有女山友不慎跌落10公尺邊坡，南投縣消防局已派員上山救援。示意照。（記者劉濱銓攝）

    2024/09/29 19:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕山陀兒颱風海警發布，南投信義鄉雙龍林道今天有46歲黃姓女山友，隨登山隊下山時不慎跌落10公尺邊坡，導致大腿骨折無法行動，南投縣消防局獲報派員馳援，惟山區路況不佳，預計晚間8點才能接觸傷患，屆時將評估漏夜下撤或明早下山，要搶在颱風登陸前將黃女救出。

    南投縣消防局表示，雙龍林道登山隊一行共16人，28日從登山口入山於山區紮營一晚，今則原路折返下山，不料下午1點多，其中黃姓女山友在距離登山口3公里處，不慎跌落10公尺邊坡，導致左大腿骨折無法行動，所幸意識清楚，目前在原地待援，同行則有4名山友留守，其餘隊員則先行下山。

    當時接獲通報後，立即派遣5名消防員與林業保育署1名巡山員上山搜救，由於雙龍林道歷經上一次凱米颱風，導致路況不佳，開車進入林道，還需步行1小時才能抵達登山口，預計晚間8點才能接觸傷患。

    消防局說，屆時將先把傷者拉回步道，再依據傷勢評估是否連夜下撤，或是現場紮營待明天早上再下山，由於颱風可能在10月1日影響台灣，將力拚颱風登陸前將黃女救出。

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