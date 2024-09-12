訓練暨中樂儀隊27載 選美冠軍恩師潘英寬獲杏壇芬芳獎

指導暨大附中樂儀隊27年的職工潘英寬（右），獲頒今年的杏壇芬芳獎。（記者陳鳳麗攝）

2024/09/12 16:03

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「113年杏壇芬芳獎」今天舉行頒獎典禮，有73位教育人員及13個團體獲獎，其中南投縣有4人獲獎，比較特別的是，暨大附中的潘英寬、草屯商工的詹豐銘，都是學校職工，對教育的奉獻受到肯定，潘英寬義務指導暨大附中樂儀隊27年，永遠精神奕奕，今年獲國際選美冠軍的高曼容就是他指導的學生之一，潘英寬無私奉獻樂儀隊終於獲獎，師生同聲祝賀。

由教育部國教署主辦的杏壇芬芳獎，今天在中興新村省政資料館舉行頒獎典禮，典禮分綜合、國小、國中、高中、高職等組頒獎，73位獲獎的個人中，台中市南區信義國小附設幼兒園教師兼主任楊麗環，作育英才已40年；被學生暱稱「梁爸爸」的國立文華高中化學老師梁玉龍，任教39年。2人各代表綜合組和高中組受獎者致詞，博得滿場掌聲。

南投縣今年有4位教育園丁獲獎，國立南投特教學校老師廖采軒、草屯國中體育老師劉莉莉，其中劉莉莉回母校草中服務逾30年，讓離鄉背井的體育班學生感受如媽媽般的溫暖；南投特教的廖采軒從該校籌備時期就到該校，看著學校一磚一瓦地蓋起來，而他除感謝南投特教讓他發揮所長外，也特別感謝去年驟逝、來不及看他得獎的母親，他說，母親是他人生中第一個老師，教會他和關懷和愛。

此外，草屯商工職工詹豐銘也是該校的校友，返回母校服務30多年，負責資訊安全、網路管理，備受師生的信賴。

另一位獲獎的暨大附中職工潘英寬，到暨中33年，其中有27年義務指導該校樂儀隊，嚴格但又不失慈愛，很多學生畢業後仍對他充滿感謝，像今年獲得國際選美冠軍的中信兄弟啦啦隊高曼容，即是潘英寬的學生，也對潘英寬十分的感念。

潘英寬（左一）指導暨大附中樂儀隊27年，國際選美冠軍高曼容也是他的學生。（暨大附中提供）

獲得杏壇芬芳獎的南投特教學校老師廖采軒（左）、草屯國中老師劉莉莉（右）。（南投縣府提供）

文華高中化學老師梁玉龍（右）接受國教署副署長許麗娟（左）頒獎。（記者陳鳳麗攝）

草屯高工職工詹豐銘（右）也是該校的校友，回母校服務逾30年。（記者陳鳳麗攝）

今年獲國際選美冠軍的高曼容，2017年參選國內選美還回母校，穿上暨大附中樂儀隊制服拍照，對恩師潘英寬十分感謝。（資料照，高曼容提供）

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