用路人注意！南投國姓首座科技執法 12/1啟動

台21線51.1K至53.9K即埔里鎮桃米至魚池鄉澀水路段區間測速，將於12月1日恢復執法。（記者佟振國攝）

2024/09/12 13:45

〔記者佟振國／南投報導〕用路人注意！南投縣國姓鄉中興路與成功街口科技執法，將於12月1日正式啟用，取締違規闖紅燈與未停讓行人，警方也提醒同步啟用的科技執法路口還包括南投市三和三路與復興路口、水里鄉中山路一段與八德街口；至於先前產生爭議的台21線埔里桃米往返魚池澀水的區間測速路段也在12月1日恢復執法，呼籲用路人依速限60公里行駛，以免違規讓荷包失血。

南投縣的南投、埔里、草屯、竹山等大型鄉鎮市已在市區重要道路路口設置科技執法設備，取締闖紅燈、超速、機車未依規定兩段式左轉等多項違規行為，今年12月1日起科技執法路口又將增加3處，縣警局交通隊近期已展開加強宣導。

其中國姓鄉中興路與成功街口是鄉內首座科技執法路口，主要考量縣道133中興路為主要道路，沿線有早市與、大型賣場與店家林立，也是往返北港村糯米橋、泰雅渡假村、惠蓀林場等景點必經路線，不分平、假日車流量不小，為確保人員通行安全，嚴格取締闖紅燈與未停讓行人。

警方也提醒12月1日同步啟用的路口科技執法還包南投市三和三路與復興路口、水里鄉中山路一段與八德街口，共同取締項目為闖紅燈、車未停讓行人，水里鄉的執法路口再加取締超速（速限50公里）。

至於台21線51.1K至53.9K即埔里桃米至魚池澀水路段的雙向區間測速，先前因設備送修，許多鄉親不知原先速限60公里採彈性20公里的措施已改而超速被拍，引起不小的爭議而暫停執法，目前該路段的設備已經完成改善，同步於12月1日恢復執法，速限60公里，警方提醒民眾勿超速，除了避免荷包失血，也確保行車安全。

國姓鄉中興路與成功街口科技執法將於12月1日啟用，取締闖紅燈與未停讓行人，為國姓首座科技執法路口。（記者佟振國攝）

南投縣自12月1日起將新增3處科技執法路口，警方特別製作宣導圖卡加強宣導，提醒用路人勿違規，以免荷包失血。（記者佟振國攝）

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