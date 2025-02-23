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    6綠委缺席賴總統烤肉餐敘 林岱樺PO照標賴總統、潘孟安

    林岱樺在臉書PO出前往總統官邸烤肉聚會的照片，包含賴清德總統致詞及2張與同黨立委的貼臉自拍。（圖擷取自林岱樺臉書）

    林岱樺在臉書PO出前往總統官邸烤肉聚會的照片，包含賴清德總統致詞及2張與同黨立委的貼臉自拍。（圖擷取自林岱樺臉書）

    2025/02/23 14:49

    〔記者陳昀／台北報導〕立法院將於25日開議，賴清德總統今依慣例邀集黨籍立委到官邸烤肉餐敘，據悉，有6位立委因地方行程請假缺席，包含劉建國、陳素月、陳冠廷、楊曜、王定宇、蔡其昌。近日涉詐助理費交保的立委林岱樺則在臉書PO出與會照片，並標註賴總統與府秘書長潘孟安等人，寫道「我們共同守護台灣這個大家庭，顧好立委、顧好高雄、顧好台灣。」

    林岱樺在臉書PO出前往總統官邸烤肉聚會的照片，包含賴清德總統致詞及2張與同黨立委的貼臉自拍，她寫道「我們共同守護台灣這個大家庭，顧好立委、顧好高雄、顧好台灣。」並標註賴清德、行政院長卓榮泰、立法院民進黨團總召柯建銘、潘孟安。

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪，被問及餐敘氣氛及近期黨籍立委遭司法調查等情況時表示，今天的餐會就是很自在、輕鬆，沒有觸及任何個案，也不會談論任何司法個案，民進黨立委都是「51戰隊」，已經對新會期做好心裡準備，從在野黨過去「棄民生、拚政爭」的表現來看，民進黨團不可能輕敵。

    林岱樺在臉書PO出前往總統官邸烤肉聚會的照片，包含賴清德總統致詞及2張與同黨立委的貼臉自拍。（圖擷取自林岱樺臉書）

    林岱樺在臉書PO出前往總統官邸烤肉聚會的照片，包含賴清德總統致詞及2張與同黨立委的貼臉自拍。（圖擷取自林岱樺臉書）

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