醉男罵警三字經觸犯妨害公務罪 法官1理由判無罪

南投縣有男子對受理報案前來處理的兩名員警飆罵三字經，南投檢方以妨害公務罪嫌起訴，南投地院法官審理後判決蔡男無罪。（記者陳鳳麗攝）

2024/09/02 23:17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣蔡姓男子酒後與人發生口角，南投2名警員到場處理，蔡男對警員罵了多次三字經而被移送法辦，南投地檢署也以妨害執行公務罪嫌起訴，南投地院法官審酌蔡男雖有侮辱之犯意，但與警員執行公務並無關聯，判決蔡男無罪。

蔡姓男子今年2月某日下午到友人家中，當時已喝得有點茫，與在場的1名男子吵起來，有人擔心出事趕緊報警。南投派出所王姓和潘姓警接獲報案到場處理，蔡男用三字經，還有或「X」一字髒話飆罵警員，警方問他有否喝，他還大家說他「X！有喝酒！」，警方後來對蔡男酒測，其酒精濃度每公升高達1.3毫克。

兩名警員後來將蔡男帶回派出所，針對其辱罵警察妨害執行公務部分移送法辦，但未提告公然侮辱罪，南投地檢署檢察官也以觸犯刑法第140條的罪嫌起訴。

蔡男在法官審理時強調，他是警眷，當時是因酒醉才會罵三字經，絕不是要妨礙警察辦案。

被罵三字經的兩名警員後來作證表示，蔡男有罵他們三字經，但其實不會讓他當天勤務執行不下去，只是完成時間會慢一點。

法官審酌，蔡男罵三字經雖有侮辱警員之犯意，貶抑警員人格，但與警員執行公務並無關聯，難以認為蔡男出言侮辱的主觀目的，是在妨害公務執行，因此判決無罪。

對於該案被判無罪，有其他員警擔心，此判例會變相鼓勵民眾辱罵警察，不過也有法界人士表示，法官對妨害公務、妨害名譽案件愈來愈從嚴認定，且會對案件來龍去脈進行全盤了解才會作出判決。

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