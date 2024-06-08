投縣偏鄉爽文國中5A近2成 家貧的她從1A拚到5A4+

南投縣偏鄉學校爽文國中，國中會考有8人考出5A4+以上的成績，其中考出5A5+的劉昌叡（站者左4）、許芳婕（站者左5）最勵志。（爽文國中提供）

2024/06/08 13:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國中會考成績公布，南投縣偏鄉學校爽文國中考出10年來最亮眼的成績，42名考生中有8人5A4+以上，其中有3人考出5A9+，而家境不佳的許芳婕最勵志，4次模擬考從1A進步到4A，會考更拚到5A4+，考慮家庭經濟不好，已決定就近唸社區高中，她堅信只要繼續努力，一定也能考上理想中的大學。

南投縣爽文國中位在人口老化嚴重的中寮鄉，家庭弱勢的學生不少，因該校老師王政忠的暢銷書「老師你會不會回來」而受到外界的注意，吸引認同該校教育方式的家長讓孩子跨區就讀，走出偏鄉國中的新道路，而今年的42名國三學生參加會考，5A有8人，占了近2成，其中李鈞、陳昱安、賴朋禹考出5A9+的亮眼成績，昨日縣內其他國中得知此訊息，都大讚「太厲害了！」

創辦教師成長研習團體「夢的N次方」的王政忠，談起該校學生考出好成績難掩興奮之情，他說，考出5A成績的學生，個個都有精彩的故事可說，其中5A5+的劉昌叡是注意力不足過動症加學障的學生，求學過程努力不懈，會考時克服寫字障礙，每科都自己書寫，連作文科也堅持自己一個字一個字地寫，還拿下4級分的成績，讓人佩服不已。

王政忠也說，考出5A4+的許芳婕，是清水國小畢業的在地孩子，刻苦耐勞，拚勁十足，在老師和同學的幫忙和鼓勵下，4次模擬考從1A進步到4A，每次增加1個A，會考更直衝5A4+，貼心的她因家境不好已決定就讀國立中興高中，她堅信，只要繼續努力一定也能考上理想的大學。

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