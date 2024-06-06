因應端午連假遊客人潮 日月潭實施交通管制

端午節3天連假即將到來，日月潭6月8日至10日將實施禁止路邊停車等交通管制。（記者張協昇攝）

2024/06/06 13:56

〔記者張協昇／南投報導〕端午節3天連假即將到來，南投縣警集集分局公告日月潭風景區道路，將於6月8日至10日實施交通管制，包括台21線九龍路口至水社壩間2線道禁止路邊停車，以及水社、伊達邵地區行人徒步區禁止車輛進入，呼籲遊客遵守員警交通指揮，切勿違規停車，並儘量將車輛停放明亮處，車內勿放行李或貴重物品，避免遭竊，影響遊興。

集集分局指出，端午節連假交通管制措施如下：6月8日至10日，每日上午9時至下午5時，台21線60k+500至64K+300（九龍路口至水社壩）間2線道路段，禁止路邊停車，惟開放21線64k+300往頭社方向（隧道前、後20公尺及隧道內禁止停車）及台21線60K+500（九龍口）至蠻荒咖啡4線道外側車道路邊停車。

另6月8日至6月10日，每日上午9時至下午5時，禁止車輛進入水社地區名勝街（載送銀髮族、孕婦、行動不便者、出示交通部觀光署日月潭國家風景區管理處核發通行證者、商店住家運載民生貨物車輛等除外）及伊達邵地區義勇街、水沙連街、日月街（日月街、水秀街口）、文化街（文化街、德化街口）、德化街（德化街、文化街口）及瑪蓋旦街（文化街至日月街口）。

端午節3天連假，日月潭水社地區名勝街等街道，將禁止車輛進入。（資料照）

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